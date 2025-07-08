Ивлеева уличила американскую певицу Бейонсе в желании получить землю в России

Бейонсе (фото: Instagram* @beyonce)

Настя Ивлеева уличила американскую певицу Бейонсе в желании получить землю на Дальнем Востоке. Об этом блогер написала в своём Telegram-канале «Настежь».



Ивлеева обнародовала фотографию Бейонсе с её недавнего выступления, на котором она неожиданно для всех появилась в наряде цветов российского флага.

«Ага, дальневосточный гектар захотела», – написала Ивлеева.
Также она сыронизировала, что певица готовится к выступлению на конкурсе Интервидение, который пройдёт в России в этом году.


Вместе с тем Ивлеева призвала подписчиков не спешить с выводами, напомнив, что белый, синий и красный цвета встречаются на флагах ещё нескольких государств.

«Свои права на Бейонсе смело могут заявить Словения, Словакия и братишки из Сербии. А может даже сам Макрон», – заключила блогер.

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Анастасия Чинкова

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