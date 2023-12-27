Ивлеева в слезах извинилась за голую «вечеринку»

Фото: istockphoto/DisobeyArt
Блогер Анастасия Ивлеева записала видеообращение, где извинилась за «голую» вечеринку.
После скандальной вечеринке в московском клубе «Мутабор» Ивлеева попросила дать ей «второй шанс». Пишет «МК». Она надеется на то, что «Россия умеет прощать».
Во время извинений Ивлеева расплакалась и объяснила, что находится в тяжелом эмоциональном состоянии. Блогер также принесла извинения коллегам, пострадавшим из-за участия в вечеринке. Видео Ивлеева назвала «криком души», который ни с кем не согласовывала.
По словам блогера, она оказалась на «самом дне». Теперь с последствиями приходится справляться в одиночку, но Ивлеева считает, что «этого заслуживает», поэтому готова к любому исходу.
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Во время извинений Ивлеева расплакалась и объяснила, что находится в тяжелом эмоциональном состоянии. Блогер также принесла извинения коллегам, пострадавшим из-за участия в вечеринке. Видео Ивлеева назвала «криком души», который ни с кем не согласовывала.
«Прилюдную казнь никто не отменял», - сказала Ивлеева.Вечеринку можно было сделать более гуманно, исходя из нынешнего положения, объяснила Ивлеева.
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Мария Фирсова