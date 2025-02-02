«Из бурных 90-х»: чем живет сегодня рокер Найк Борзов

Найк Борзов (Фото: соцсети)
В 90-е годы исполнитель Найк Борзов пользовался огромной популярностью. На всех радиостанциях звучал его трек «Я – маленькая лошадка», позднее – песни «Три слова» и «Верхом на звезде». Рок-музыкант собирал стадионы и легко разбивал девичьи сердца.
Сейчас 52-летний Найк Борзов заметно изменился: он ушел от дерзкого образа рокера, немного постарел, пересмотрел свой образ жизни, завязав с вредными привычками. Преодолевать себя ему нравится, рассказал артист.
Вспоминая о бурных 90-х, Найк признался, что ни в чем не отказывал себе, был знаком со многими криминальными авторитетами в своем городе.
Напомним, у Найка Борзова есть дочь Виктория. С женой Русланой отношения не сложились и пара рассталась, но долгое время делала вид, что все в порядке.
Найк Борзов (Фото: соцсети)
В завершение беседы повзрослевший рокер подчеркнул, что к только к 30 годам понял, что надо менять образ жизни и выбрал трезвость для последующей жизни. Впрочем, многие не приходят к этому и в более зрелом возрасте.
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«У меня есть несколько аскез. Постоянная внутренняя борьба — это самое интересное, что может быть в жизни, то, что тебя держит в тонусе», — говорит музыкант.
Вспоминая о бурных 90-х, Найк признался, что ни в чем не отказывал себе, был знаком со многими криминальными авторитетами в своем городе.
«Я жил в городе Видное, это Подольские и Солнцевские группировки, самые кровожадные в то время. Все эти чуваки не то, что друзья, мои знакомые. Бандиты, менты — это всё мои одноклассники», - рассказал Борзов в передаче «Однажды…» на НТВ.
Напомним, у Найка Борзова есть дочь Виктория. С женой Русланой отношения не сложились и пара рассталась, но долгое время делала вид, что все в порядке.
«Когда Вике было лет 14-15, она стала обо всем догадываться, задавать наводящие вопросы, и мы ей деликатно обо всем рассказали, объяснив, что она ни в чем не виновата», — рассказывал музыкант.
Найк Борзов (Фото: соцсети)
В завершение беседы повзрослевший рокер подчеркнул, что к только к 30 годам понял, что надо менять образ жизни и выбрал трезвость для последующей жизни. Впрочем, многие не приходят к этому и в более зрелом возрасте.
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Александр Бойцов