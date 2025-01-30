Между Шурой и Юрием Лозой разгорелся конфликт

Юрий Лоза (фото: соцсети)
Композитор Юрий Лоза возмутился от слов певца Александра Медведева, более известного под псевдонимом Шура, о том, что тот отказался бы выступать с Лозой на одной сцене из-за веры музыканта в плоскую Землю и загонов в голове. В беседе с Общественной Службой Новостей автор хита «Плот» заявил, что Шура не раз выходил с ним на одну сцену, пел, радовал зрителей и зарабатывал «свои денежки».
«Мне просто до слез смешно, что Шура такое обо мне сказал. Я, признаться, ни разу о нем и слова плохого не обронил. Хорошо, было пару безобидных фрагментов, когда он появился на публике без передних зубов. Тогда я сказал, что это смешно и оригинально. Во второй раз я пошутил о Шуре, когда он уже вставил зубы, но фонограмма, под которую он выступал так и осталась с шепелявой дикцией, будто зубов все еще нет», — пояснил композитор.Лоза добавил, что у него и самого нет большого желания выступать с Шурой, ведь ему нет разницы, кто будет петь с ним в дуэте, так как «главное – своего зрителя порадовать, бабки свои взять и поминай как звали».
«Меньше года назад он выходил на ту же сцену, что и я. И что же он врет тогда? Да и вообще, ему заплатят, он с любым споет, и куда угодно выйдет выступать, и с кем угодно. Это законы шоу-бизнеса, и никто не будет из-за непонятных антипатий отказываться от денег», — отметил музыкант.Резюмируя, Лоза подчеркнул, что не будет предъявлять Шуре никаких претензий за то, что тот сказал в его адрес.
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