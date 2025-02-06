«Из князи в грязи»: Замок Пугачёвой и Галкина* в Подмосковье зарос плесенью

Имение Пугачёвой и Галкина* в подмосковной деревне Грязи приходит в упадок. Стены замка ветшают на глазах и покрываются плесенью, а металлические части ржавеют.
О плохом состоянии усадьбы бывшей Примадонны и комика-иноагента рассказал телеграм-канал SHOT, снабдив пост соответствующими фотографиями. На снимках можно увидеть, что некогда яркие стены почти полностью выцвели, покрылись мхом и плесенью, которая местами свисает бахромой. С крыши и труб кое где обвалилась кирпичная кладка, а на некоторых участках можно увидеть следы ржавчины.
На содержание особняка у звёздной четы, по некоторым данным, уходит около 500 тысяч рублей в месяц. Туда время от времени наведываются специально нанятые люди, которые следят за состоянием дома и пытаются содержать его в порядке. Видимо, их усилий недостаточно.
Сама Пугачёва большую часть времени проводит на Кипре, а вот её супруг активно гастролирует и готовится к большому европейскому турне. Он начнётся 12 февраля концертом в испанской Валенсии. Нужно зарабатывать, хотя бы на содержание разваливающегося замка.
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* Признан иноагентом в РФ
На содержание особняка у звёздной четы, по некоторым данным, уходит около 500 тысяч рублей в месяц. Туда время от времени наведываются специально нанятые люди, которые следят за состоянием дома и пытаются содержать его в порядке. Видимо, их усилий недостаточно.
Сама Пугачёва большую часть времени проводит на Кипре, а вот её супруг активно гастролирует и готовится к большому европейскому турне. Он начнётся 12 февраля концертом в испанской Валенсии. Нужно зарабатывать, хотя бы на содержание разваливающегося замка.
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* Признан иноагентом в РФ
Александр Бойцов