«Наш маленький мир»: Бузова рассказала о поцелуе Киркорова на премьере фильма

03 февраля 2026, 16:51

Филипп Киркоров поцеловал Ольгу Бузову прямо в сердце

Филипп Киркоров (Фото: Instagram* / @fkirkorov)

На премьере фильма «Равиоли Оли» Филипп Киркоров пришёл поддержать Ольгу Бузову и не упустил момент для символичного жеста: певец поцеловал её прямо в сердце — на изображении сердца на платье артистки. Об этом сообщает Super.





Ранее Бузова комментировала скандальный поцелуй с Киркоровым на концерте Димы Билана. Певица подчеркнула, что между ними особые отношения и «свои приколы», которые поймут только они сами.





«То, как мы с ним общаемся, понятно только нам. Если бы в гримёрке кто-то оказался и снял нас, когда мы пересекаемся перед выступлениями, концертами или дома у него, то, возможно, никто бы не понял, о чем идёт речь... На тот момент это был наш маленький мир, в котором встретились Оля и Филипп. Мы не виделись с ним очень давно, и вот мы встретились, и вот мы сидим... Это наш мир», — поделилась Ольга.