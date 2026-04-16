«Наняли коуча»: актёр Слава Копейкин рассказал о съёмках байопика о Басте
Актёр Слава Копейкин поделился подробностями подготовки к роли рэпера Басты в биографическом фильме «Баста. Начало игры».
В шоу «Есть вопросики» он признался, что для него это большая честь — сыграть молодого артиста, несмотря на то что сам он не считает себя музыкальным человеком.
По словам Копейкина, на кастинге ему не пришлось читать рэп — текст был другим. Однако уже в процессе подготовки актёр начал осваивать речитатив и даже занимался с профессиональным коучем.
«Мы и готовились, и репетировали, и наняли коуча… Я человек, к сожалению, не музыкальный», — отметил он.Несмотря на сомнения в сходстве с Бастой, актёр охотно доверяет мнению окружающих, которые видят между ними внешнее сходство.