Похудевшая на 80 кг актриса Эми Шумер продемонстрировала новое тело в бикини
Похудевшая на 80 кг актриса Эми Шумер поделилась откровенными фото
Американская актриса и комедиантка Эми Шумер поразила поклонников впечатляющим преображением: звезда сбросила почти 80 килограммов.
В своём личном блоге она опубликовала серию снимков в купальниках, на которых демонстрирует стройное и подтянутое тело.
На первом кадре Эми предстала в красном раздельном бикини без бретелей. Актриса подчеркнула, что на фото она без макияжа и фильтров.
В дополнение к этому в подборке появились два чёрных купальника разных фасонов, которые выгодно подчёркивают фигуру Шумер.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России