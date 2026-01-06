Похудевшая на 80 кг актриса Эми Шумер продемонстрировала новое тело в бикини

Достижения.рф

Эми Шумер (Фото: Instagram* / @amyschumer)

Американская актриса и комедиантка Эми Шумер поразила поклонников впечатляющим преображением: звезда сбросила почти 80 килограммов.



В своём личном блоге она опубликовала серию снимков в купальниках, на которых демонстрирует стройное и подтянутое тело.

Эми Шумер (Фото: Instagram* / @amyschumer)
На первом кадре Эми предстала в красном раздельном бикини без бретелей. Актриса подчеркнула, что на фото она без макияжа и фильтров.

Эми Шумер (Фото: Instagram* / @amyschumer)
В дополнение к этому в подборке появились два чёрных купальника разных фасонов, которые выгодно подчёркивают фигуру Шумер.

Эми Шумер (Фото: Instagram* / @amyschumer)

«Мама сделала эти фото, пока я собиралась в поездку», — написала Эми.
Она также отметила, что 2026 год будет для неё временем заботы о себе и любви к себе, добавив, что этот период стал важной вехой в её жизни после развода с шеф-поваром Крисом Фишером.

*принадлежит Meta, запрещённой в России
