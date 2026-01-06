Достижения.рф

Фигуристка Трусова создала Telegram-канал для своего пятимесячного сына

Александра Трусова с сыном (Фото: Telegram @avtrusovaofficial)

Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года фигуристка Александра Игнатова (Трусова) сообщила в личном блоге, что создала Telegram-канал для своего пятимесячного сына.



На текущий момент канал ребенка спортсменки насчитывает свыше 1700 подписчиков.

«Совсем скоро он сможет вести прямые репортажи с наших шоу — тем более сами шоу ему очень нравятся», — написала фигуристка.

Миша увлекается наблюдением за фигуристами и декорациями, отметила Трусова. Она призывает всех присоединиться к каналу своего сына.

Александра Трусова и Макар Игнатов поженились 17 августа 2024 года во Дворце бракосочетания в Барвихе. 6 августа 2025 года у них родился сын Михаил.
Екатерина Коршунова

