Из рыжей бестии в Барби: Анна Седокова сменила имидж

Анна Седокова (фото: Instagram* @annasedokova)
Анна Седокова постепенно возвращается к прежней жизни после трагической смерти её бывшего мужа Яниса Тиммы. На этот раз певица решила избавиться от гнетущих воспоминаниях прошлого, сменив цвет волос.
Анна Седокова до смены имиджа (фото: Instagram* @annasedokova)
В последние годы артиста часто экспериментировала с внешностью. Однако с прошлого года носила рыжий цвет волос, вернувшись к образу пламенной из «ВИА Гры». Однако на днях она решила привлечь в жизнь белую полосу и перекрасилась в блонд.
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В последние годы артиста часто экспериментировала с внешностью. Однако с прошлого года носила рыжий цвет волос, вернувшись к образу пламенной из «ВИА Гры». Однако на днях она решила привлечь в жизнь белую полосу и перекрасилась в блонд.
«Однажды всё пройдёт… Я проснулась и поняла, что устала от темного. Устала быть тяжелой. С этого момента только счастливые песни. Счастливые люди и счастливая я», – пообещала подписчикам Седокова.Читайте также:
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Анастасия Чинкова