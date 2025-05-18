Анне Седоковой грозит банкротство из-за иска семьи Яниса Тиммы на 60 млн

Анна Седокова (фото: Telegram @secretanna)
Юрист Александр Хаминский заявил, что Анна Седокова может стать банкротом, если суд встанет на сторону родственников ее покойного бывшего супруга Яниса Тиммы, потребовавших с нее 60 млн рублей за квартиру. Об этом сообщает aif.ru.
По мнению эксперта, исполнительница рискует лишиться собственного имущества. Если суд добавит требования о возврате личных средств баскетболиста, то долг превысит 200 млн рублей, что и вовсе может привести певицу к банкротству. Хаминский подчеркнул, что артистка находится в очень уязвимом положении.
Ранее стало известно, что семья покойного баскетболиста Яниса Тиммы хочет отсудить у Анны Седоковой 60 млн рублей с продажи квартиры в ЖК «Алые паруса», купленной совместно в 2022 году. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Сын Яниса Тиммы может претендовать на квартиру Седоковой: почему она хотела забрать телефон покойного
Мать баскетболиста Тиммы заявила о роковом выборе сына
Отец Яниса Тиммы сожалеет, что сын не бил Анну Седокову
«Даже если часть средств потрачена в браке, суд вряд ли спишет 60 млн рублей. Более того, родственники Тиммы наверняка подготовили документы о его добрачных активах. В случае проигрыша Седокова не только лишится имущества, но и получит репутационный ущерб», — пояснил юрист.
Ранее стало известно, что семья покойного баскетболиста Яниса Тиммы хочет отсудить у Анны Седоковой 60 млн рублей с продажи квартиры в ЖК «Алые паруса», купленной совместно в 2022 году. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Сын Яниса Тиммы может претендовать на квартиру Седоковой: почему она хотела забрать телефон покойного
Мать баскетболиста Тиммы заявила о роковом выборе сына
Отец Яниса Тиммы сожалеет, что сын не бил Анну Седокову
Екатерина Коршунова