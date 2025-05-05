«Как сёстры»: Анна Седокова и её старшая дочь зажгли на концерте в Майами

Анна Седокова (Фото: Instagram*, @annasedokova)
Певица Анна Седокова посетила концерт электропоп-группы Rüfüs Du Sol вместе со старшей дочерью Алиной. Артистка поделилась видео в соцсетях, многие пользователи отметили, что мать и дочь выглядят как сёстры.
Концерт проходил в Майами. Для мероприятия Седокова выбрала молодёжный образ: на ней были объёмные брюки и майка, а её дочь надела топ и короткие шорты.
Многие из комментаторов подчеркнули, что Анна будто помолодела за последнее время.
Ранее отец погибшего баскетболиста Яниса Тиммы обнародовал документы, доказывающие, что его сын обеспечивал Анну Седокову и её дочь. До этого певица жаловалась подписчикам, что в браке с ней у спортсмена были серьёзные финансовые проблемы.
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*запрещён в РФ.
Многие из комментаторов подчеркнули, что Анна будто помолодела за последнее время.
«Девочки, вы самые красивые», «Как сестры», — написали пользователи.Стоит отметить, что Седокова действительно сильно изменилась за последние месяцы. Она похудела после смерти экс-супруга Яниса Тиммы, а также сделала пластику лица.
Ранее отец погибшего баскетболиста Яниса Тиммы обнародовал документы, доказывающие, что его сын обеспечивал Анну Седокову и её дочь. До этого певица жаловалась подписчикам, что в браке с ней у спортсмена были серьёзные финансовые проблемы.
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*запрещён в РФ.
Анастасия Чубина