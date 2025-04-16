Из роддома забирал Тилль Линдеман: как сейчас выглядят дочери Светланы Лободы и от кого она родила младшую?

Светлана Лобода (Фото: Instagram*/lobodaofficial)
Уже долгое время Светлана Лобода не дает концертов в РФ и все реже появляется в новостях. О своей личной жизни она практически не говорит. Даже лицо младшей дочери певица показала спустя два года после рождения.
Женщина вместе с дочерьми живет в Латвии. Там, в ОАЭ и на Кипре у певицы есть недвижимость. Певица с эффектной внешностью крайне аккуратно комментировала свою жизнь в социальных сетях. Однако когда романы в своей жизни скрывать было почти невозможно, Светлана признавалась в них. После рождения дочери Евы в 2011 году, женщина раскрыла правду об отце. Им оказался хореограф Андрей Царь. Но у девочки сейчас фамилия Лавандовская. Известно, что Светлана жила в старой части города Риги. Ева ходила в местную школу.
Младшей дочери Лободы сейчас семь лет. Она энергична, активна и неугомонна. Воспитывает женщина дочерей в строгости, иногда хвалит, поощряя за полезные дела. Светлана не раскрыла имя отца младшей дочери Матильды. Но было известно, что из роддома ее забирал Тилль Линдеманн, лидер группы Rammstein. Люди начали строить догадки.
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(Фото: Instagram*/lobodaofficial)
Младшей дочери Лободы сейчас семь лет. Она энергична, активна и неугомонна. Воспитывает женщина дочерей в строгости, иногда хвалит, поощряя за полезные дела. Светлана не раскрыла имя отца младшей дочери Матильды. Но было известно, что из роддома ее забирал Тилль Линдеманн, лидер группы Rammstein. Люди начали строить догадки.
Младшая дочь Светланы Лободы (Фото: Instagram*/lobodaofficial)
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Дарья Филинова