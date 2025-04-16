Продюсер Лободы и любовник Галкина*: кто из звезд и как поздравил Пугачеву с 76-летием

Алла Пугачева (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)
15 апреля Алле Пугачевой исполнилось 76 лет. Кто из звезд публично поздравил звезду расскажет «Радио 1».
Поздравление от дочери
Певица Кристина Орбакайте поздравила мать, выложив в социальную сеть ролик с 15-летнего выступления в Европе.
«С днем рождения, мама. Делюсь с вами архивной съемкой песни „Летние дожди“ в Швеции 1983 года», — пишет она.
В комментариях под роликом отметились такие звезды как народный артист России Игорь Николаев, стилисты Игорь Гуляев и Влад Лисовец.
Игорь Николаев с супругой
Игорь Николаев (Фото: Telegram @igornikolaev_music)
Николаев отдельным постом выложил отрывок песни «Близкие люди» в ее исполнении. Жена Игоря Николаева выложила архивное фото с мужем и именинницей, адресуя Алле Борисовне свои поздравления.
Поздравления от мужа и коллег
Максим Галкин* поздравил жену, опубликовав совместный снимок и подписав: «С днем рождения, любимая!». А в комментариях отметилась подруга певицы и бывший продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина. Продюсер Игорь Крутой тоже посвятил пост Пугачевой, выложив фрагмент песни и написав поздравление.
Юморист Сергей Дроботенко, которого подозревали в романе** с Галкиным*, опубликовал архивное фото Аллы Пугачевой и Орбакайте вместе с группой ABBA.
Алла Пугачёва c дочерью Елизаветой (Фото: Instagram***, @maxgalkinru)
Фильм Ксении Собчак
В 2024 году певицу поздравляли многие звезды. Ксения Собчак опубликовала 15 апреля выпуск, снятый благодаря участию многих людей: Лолита Милявская и Манижа, заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова, музыкальный критик Артур Гаспарян, изготовитель кукол Владимир Емельяненко, ликвидаторы аварии на ЧАЭС, посещавшие концерт Пугачевой в Чернобыле, основатель фан-клуба «Апрель» журналист Алексей Остудин, а также фанаты и поклонники артистки.
Собчак заявляла, что многие публичные люди отказались поздравлять певицу. Она узнала это в процессе съемок фильма.
Читайте также:
Нечем платить? Замок Пугачевой и Галкина* в Подмосковье опустел
Беспорядок и грязь: дочь Филиппа Киркорова показала, как живёт в дубайской школе
Вызывает тревогу у фанатов: о чем сожалеет жена Дмитрия Назарова** в эмиграции и как изменилась за последний год
*Максим Галкин и Дмитрий Назаров включены Минюстом РФ в реестр иноагентов
** Международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России
***Запрещенная в России соцсеть
Дарья Филинова