«Из России ей тоже придется бежать»: Виталий Бородин рассказал о проверке Ани Лорак

В феврале 2025 года стало известно, что дети Киркорова вновь отправились в Дубай, в швейцарскую школу, где они уже обучались прошлым летом. Алла-Виктория и Мартин изучают иностранные языки: основным является английский, а вторым — по выбору — французский или немецкий. Как сейчас живут дети Филиппа Киркорова и планируется ли пополнение в семье, расскажет «Радио 1»