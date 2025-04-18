«Из России ей тоже придется бежать»: Виталий Бородин рассказал о проверке Ани Лорак

Ани Лорак (Фото: Инстаграм* @anilorak)
Глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил, что певицу Ани Лорак проверили. Он полагает, что переоформившая украинский паспорт артистка «не совсем честна с нашей страной».
Бородин уточнил, что исполнительница хита «Зажигай сердце» «сидит на двух стульях».
По мнению главы ФПБК, сменой документа Лорак «готовит себе запасной аэродром». Бородин призвал артистку принять решение: остается ли она с Россией или нет.
По словам Бородина, такие действия певицы говорят о том, что она «не совсем честна с нашей страной».
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«Обновила документы на всякий случай, боясь, что из России ей тоже придётся бежать… Мы проверили ее, но не мешало бы проверить тщательнее», — поделился Бородин в беседе с изданием «Абзац».
По мнению главы ФПБК, сменой документа Лорак «готовит себе запасной аэродром». Бородин призвал артистку принять решение: остается ли она с Россией или нет.
«Ани Лорак совершает большую ошибку. Она уже зашла не в ту дверь», — обратил внимание глава ФПБК.
По словам Бородина, такие действия певицы говорят о том, что она «не совсем честна с нашей страной».
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Ольга Енгалычева