Концерт в Мытищах Полине Гагариной принесёт более 20 млн рублей

Полина Гагарина (Фото: Телеграм, @gagara1987official)
На концерте в Мытищах певица Полина Гагарина может заработать более 20 млн рублей. Подсчёт произвёл телеграм-канал «Звездач».
Журналисты выяснили, что будет несколько категорий билетов, которые смогут купить поклонники артистки. Так, стоимость самого дорого билета составляет 8 тыс. рублей. Посетители, купившие их, расположатся в партере. Самые дешёвые билеты стоят 2 тыс. рублей.
Ранее Полина Гагарина опубликовала снимок вместе с бывшим мужем Дмитрием Исхаковым. Он был гостем на дне рождения артистки. Фанаты подозревают, что их отношения возобновились.
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Ранее Полина Гагарина опубликовала снимок вместе с бывшим мужем Дмитрием Исхаковым. Он был гостем на дне рождения артистки. Фанаты подозревают, что их отношения возобновились.
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Анастасия Чубина