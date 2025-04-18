«Рожалка»: жена Дмитрия Тарасова пожаловалась на хейтеров в Госдуме

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко (фото: ВКонтакте @nastusha_kostenko)
Футболист Дмитрий Тарасов и его жена, модель Анастасия Костенко, посетили круглый стол по укреплению института семьи и уменьшению числа разводов, который состоялся в Госдуме. В ходе обсуждения блогер пожаловалась на хейтеров, которые атаковали её после рождения детей.
Костенко заявила, что получала много оскорблений в свой адрес от пользователей. При этом, она до сих пор не понимает, чем заслужила такой негатив.
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«Я столкнулась с таким негативом – ''рожалка''. И это я выбрала вам более-менее приличное слово. Я поняла, что с этим что-то нужно срочно делать. Почему женщина, которая счастлива, которая хочет, как можно больше дать жизней, почему вдруг это что-то постыдное и наше общество чурается этого?», – заявила модель, слова которой приводит NEWS.ru в своём Telegram-канале.Также Анастасия добавила, что многие родители сталкиваются со стрессом, поэтому она предложила обязать россиян посещать консультации в психологических центрах. Она отметила, что вместе с супругом тоже проходила через кризисы в отношениях после рождения детей, но им удалось со всем справиться.
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Анастасия Чинкова