«В день смерти Яниса Анна Седокова позвонила его маме и попросила пин-код карты»: друг Тиммы рассказал о поступке певицы

Янис Тимма и Анна Седокова (фото: соцсети)
Друг покончившего с собой баскетболиста Яниса Тиммы Марк Пугачёв рассказал о подлом поступке его бывшей супруги певицы Анны Седоковой.
9 декабря Тимма и Седокова официально развелись, а уже 17 декабря появилась информация о его гибели. Анна в этот же день вышла в соцсети и со слезами на глазах прокомментировала произошедшее. Однако друг погибшего рассказал об ещё одном деле, которое Седокова успела сделать в этот день.
По его словам, в день смерти Тиммы она позвонила его маме и спросила, какой пин-код у его карты. И это вместо того, чтобы поддержать и предложить помощь. После, продолжает Пугачёв, она наврала, что оказала финансовую поддержку в организации похорон. Однако на деле ни одного её рубля так и не поступило.
Также на финансовую заинтересованность указывают три квартиры, которые были у экс-супругов. Вся недвижимость была переписана на Седокову, поскольку она опасалась, что бывшая жена Яниса Сана начнёт через суд отбирать квартиры. Баскетболист легко согласился на это, поскольку был «одержим ей».
Кроме того, расследователь Илья Саглиани заявил, что за день до смерти янис снял номер в отеле, куда хотел пригласить Седокову и помириться с ней. Однако экс-супруга отказалась от свидания.
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По его словам, в день смерти Тиммы она позвонила его маме и спросила, какой пин-код у его карты. И это вместо того, чтобы поддержать и предложить помощь. После, продолжает Пугачёв, она наврала, что оказала финансовую поддержку в организации похорон. Однако на деле ни одного её рубля так и не поступило.
Также на финансовую заинтересованность указывают три квартиры, которые были у экс-супругов. Вся недвижимость была переписана на Седокову, поскольку она опасалась, что бывшая жена Яниса Сана начнёт через суд отбирать квартиры. Баскетболист легко согласился на это, поскольку был «одержим ей».
Кроме того, расследователь Илья Саглиани заявил, что за день до смерти янис снял номер в отеле, куда хотел пригласить Седокову и помириться с ней. Однако экс-супруга отказалась от свидания.
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Анастасия Чинкова