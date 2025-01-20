Признался в «замесах» и хотел сделать российский паспорт: опубликована переписка Яниса Тиммы за 10 дней до его смерти

Анна Седокова и Янис Тимма (Фото: соцсети)
Родные бывшего мужа Анны Седоковой Яниса Тиммы продолжают выяснять обстоятельства его смерти и уверены, что он не мог покончить с собой. О новых доказательствах в деле о гибели спортсмена расскажет «Радио 1».
Опубликована переписка Яниса Тиммы
Друг Яниса Марк Пугачев поделился ранее неизвестной информацией, которая проливает свет на последние дни баскетболиста.
«Нашелся человек, который помогал Янису с получением российского гражданства, и они общались буквально накануне этой трагедии. Я снова в шоке», — отметил он и опубликовал переписку Яниса в социальной сети.
Скриншот переписки с Янисом Тиммой (Фото: соцсети Марка Пугачева)
«Привет, вопрос по твоей теме. Извини, что пропадал. Есть возможность мне получить русский паспорт?» — спрашивал Тимма у приятеля 7 декабря.
Позже знакомый поинтересовался, удалось ли другу решить свои проблемы.
«Сначала мне нужно разобраться с документами от сборной Латвии. Тут возникли некоторые сложности, но я справлюсь. Если получу паспорт, все станет на свои места», — ответил бывший муж Седоковой.
Друг баскетболиста, как и его родители и сестра, не верит в версию о самоубийстве.
«Обратите внимание на даты! Это все свежая информация. У меня также есть голосовые сообщения Яниса с этим человеком. Я собрал много данных и нахожусь в полном шоке. Я склоняюсь к версии, что его убили. А то, что у него были попытки суицида, можно использовать, чтобы создать алиби и избежать подозрений», — выражает недоумение Пугачев.
Он указал на то, что переписка была в декабре 2024 года, и у Яниса были планы срочно получить русский паспорт.
«Зачем ему это было нужно? Разве человек, собираясь уйти, стал бы заниматься оформлением паспорта», — задается вопросом друг баскетболиста.
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Пугачев заметил, что у бывшего мужа Седоковой были серьезные проблемы, о которых он не мог рассказать даже близким.
«Он писал о каких-то замесах. Что это за замесы? Это еще раз подтверждает, что кто-то мог вмешаться в ситуацию. Но кто именно и зачем — пока остается загадкой», — добавил он.
Марк также выразил уверенность в том, что к уходу Яниса из жизни кто-то причастен и спортсмен не мог покончить с собой.
«Не ушел он сам!!! Кто-то здесь постарался! Кто? Вопрос остается открытым. Я уже в этом убежден! У него было много планов, люди, которые так хотят уйти, не будут заниматься паспортом, зачем он ему, если человек хочет покончить с собой…» — заключил он.Читайте также:
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