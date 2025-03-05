Жизнь в Доме престарелых, бездетность и одиночество: где сейчас Татьяна Доронина

В 1987 году, после раскола МХАТа, актриса Татьяна Доронина стала директором и художественным руководителем МХАТа имени Горького в тот момент, когда театр переживал непростой период. В 2018 году руководство МХАТом перешло в руки Эдуарда Боякова, а Дорониной был предложен пост президента театра, созданный специально для неё Минкультуры.