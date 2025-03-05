Жизнь в Доме престарелых, бездетность и одиночество: где сейчас Татьяна Доронина

Татьяна Доронина (Фото: РИА Новости/Алексей Куденко)
В 1987 году, после раскола МХАТа, актриса Татьяна Доронина стала директором и художественным руководителем МХАТа имени Горького в тот момент, когда театр переживал непростой период. В 2018 году руководство МХАТом перешло в руки Эдуарда Боякова, а Дорониной был предложен пост президента театра, созданный специально для неё Минкультуры.
По сути, новое положение актрисы лишило её возможности влиять на жизнь театра: кадровую политику, репертуар. Новый худрук, по словам Татьяны Васильевны, даже списал и утилизировал постановочные средства большинства спектаклей, поставленных Дорониной, и вернул срочные трудовые договоры, которые ранее были заменены бессрочными (Татьяна Васильевна хотела защитить артистов от увольнений, инициированных новым руководством).
Татьяна Доронина (Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)
Всё это для Дорониной стало настоящим ударом. Что сейчас происходит в жизни бывшего худрука МХАТа имени Горького? Читайте в материале «Радио 1».
После всех этих событий Татьяна Доронина замкнулась в себе: она не выходит на связь с близкими и коллегами, не даёт интервью, отказывается с кем-либо контактировать. Жизнь, полная театральных премьер и оваций, превратилась в серую обыденность.
Некоторые коллеги говорили о депрессивном состоянии актрисы после того, как её отстранили от руководства театром. Однако, несмотря на подавленность, Доронина не поддавалась унынию: в свои 90 лет она оставалась символом силы и упорства. Татьяна Васильевна знала о каждом событии в МХАТе, не упускала из виду даже мельчайшие детали.
Татьяна Доронина (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)
Когда Татьяна Васильевна уже не могла жить самостоятельно в квартире, она переехала в санаторий «Барвиха». Роскошный трёхкомнатный люкс, услуги персонала — всё это стоило немалых денег, актрисе приходилось платить от 700 до 900 тысяч рублей в месяц.
Зимой 2022 года Доронина заболела коронавирусом. Актриса попала в больницу: поражение лёгких составило 25%. Врачи заботились не только о её физическом, но и о психическом состоянии. Она провела почти две недели в стационаре, и, несмотря на испытания, говорила, что, возможно, попала в рай. Это было время, когда она могла ощутить заботу и внимание, которые ей так не хватало.
Татьяна Доронина (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)
Выздоровев, Татьяна Васильевна вернулась в «Барвиху». Доронина нуждалась в особом внимании после перенесённой болезни, к тому же у актрисы были проблемы с ногами, и ей требовалась сиделка, но Татьяна Васильевна не желала делить номер с посторонним человеком. Вообще персонал постоянно жаловался, терпел капризы Дорониной, её непростой характер.
В июле 2024 года артистку перевели в геронтологический центр «Юго-Западный».
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Татьяна Доронина (Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)
Всё это для Дорониной стало настоящим ударом. Что сейчас происходит в жизни бывшего худрука МХАТа имени Горького? Читайте в материале «Радио 1».
Закрылась от мира, но не сдалась
После всех этих событий Татьяна Доронина замкнулась в себе: она не выходит на связь с близкими и коллегами, не даёт интервью, отказывается с кем-либо контактировать. Жизнь, полная театральных премьер и оваций, превратилась в серую обыденность.
Некоторые коллеги говорили о депрессивном состоянии актрисы после того, как её отстранили от руководства театром. Однако, несмотря на подавленность, Доронина не поддавалась унынию: в свои 90 лет она оставалась символом силы и упорства. Татьяна Васильевна знала о каждом событии в МХАТе, не упускала из виду даже мельчайшие детали.
Татьяна Доронина (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)
Болезнь и неугодные бытовые условия для звезды
Когда Татьяна Васильевна уже не могла жить самостоятельно в квартире, она переехала в санаторий «Барвиха». Роскошный трёхкомнатный люкс, услуги персонала — всё это стоило немалых денег, актрисе приходилось платить от 700 до 900 тысяч рублей в месяц.
Зимой 2022 года Доронина заболела коронавирусом. Актриса попала в больницу: поражение лёгких составило 25%. Врачи заботились не только о её физическом, но и о психическом состоянии. Она провела почти две недели в стационаре, и, несмотря на испытания, говорила, что, возможно, попала в рай. Это было время, когда она могла ощутить заботу и внимание, которые ей так не хватало.
Татьяна Доронина (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)
Выздоровев, Татьяна Васильевна вернулась в «Барвиху». Доронина нуждалась в особом внимании после перенесённой болезни, к тому же у актрисы были проблемы с ногами, и ей требовалась сиделка, но Татьяна Васильевна не желала делить номер с посторонним человеком. Вообще персонал постоянно жаловался, терпел капризы Дорониной, её непростой характер.
В июле 2024 года артистку перевели в геронтологический центр «Юго-Западный».
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Анастасия Чубина