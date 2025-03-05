Нюша раскрыла тайны личной жизни на фоне слухов о романе с бизнесменом

Нюша (Фото: Telegram @nyusha_nyusha)
В августе 2024 года Нюша развелась с бизнесменом Игорем Сивовым после его измен. Вскоре пошли слухи о романе артистки с неким бизнесменом. Однако сама девушка эту информацию опровергла в свежем выпуске «Дерзкой готовки».
«Я абсолютно свободна. Я решила, что не нужно придумывать какого-то мужчину мечты, прорисовывать его на доске желаний. Думаю, партнер сам притягивается как магнит, когда ты совпадаешь с ним на определенном уровне. Не обязательно должно быть раз и навсегда», — заявила Нюша.
Она отметила, что есть люди, у которых один брак на всю жизнь, однако у подавляющего большинства это не так.
Ранее певица рассказывала, что видится с сыном и дочерью от бывшего мужа несколько раз в месяц. В настоящее время дети вместе с отцом проживают в Дубае. По всей видимости, Нюше достаточного того времени, которое она проводит с детьми, поэтому возвращать их к себе она пока не планирует.
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