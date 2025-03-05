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Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Нюша раскрыла тайны личной жизни на фоне слухов о романе с бизнесменом

Нюша раскрыла тайны личной жизни на фоне слухов о романе с бизнесменом

Нюша заявила, что ее сердце свободно
Нюша (Фото: Telegram @nyusha_nyusha)

Нюша (Фото: Telegram @nyusha_nyusha)

В августе 2024 года Нюша развелась с бизнесменом Игорем Сивовым после его измен. Вскоре пошли слухи о романе артистки с неким бизнесменом. Однако сама девушка эту информацию опровергла в свежем выпуске «Дерзкой готовки».
«Я абсолютно свободна. Я решила, что не нужно придумывать какого-то мужчину мечты, прорисовывать его на доске желаний. Думаю, партнер сам притягивается как магнит, когда ты совпадаешь с ним на определенном уровне. Не обязательно должно быть раз и навсегда», — заявила Нюша.

Она отметила, что есть люди, у которых один брак на всю жизнь, однако у подавляющего большинства это не так.

Ранее певица рассказывала, что видится с сыном и дочерью от бывшего мужа несколько раз в месяц. В настоящее время дети вместе с отцом проживают в Дубае. По всей видимости, Нюше достаточного того времени, которое она проводит с детьми, поэтому возвращать их к себе она пока не планирует.

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Звезда «Дома-2» Виктория Романец раскрыла, сколько ей платили на проекте
05 марта 2025, 08:36

Виктория Романец (Фото: Telegram @romanets_official)

Звезда «Дома-2» Виктория Романец заявила поклонникам, что пришла на телепроект не ради денег и вообще первые три месяца не знала, что ей полагается зарплата.
«86 000 рублей в месяц. Но я туда не за зарплатой шла. Я первые три месяца даже не знала, что она есть», — заявила Виктория, отвечая на вопросы подписчиков в сторис.

Она также рассказала поклонникам, что приехала в оздоровительный цент, где планирует провести лечебное голодание в течение трех дней.

Ранее 34-летняя Романец рассказала, что в нынешнем году решила заняться радикальной трансформацией своей внешности. Она уже перекрасила волосы, изменила форму губ, активно занимается спортом, правильно питается и охотно делится всем этим с фанатами.

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#дома
#волосы
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«К маме на перевоспитание»: Клава Кока поделилась требованиями к будущему партнеру
05 марта 2025, 04:57

Клава Кока (Фото: Instagram*/klavacoca)

Российская певица Клава Кока поделилась с фанатами своими требованиями к будущему партнеру. Звезда назвала отношения работой и заявила, что не будет бегать за мужчиной с тряпками. Соответствующий пост опубликован на странице Клавы в Instagram*.
Певица утверждает, что не готова жить с мужчиной, который не может мыть за собой посуду и заправлять кровать. Также она против раскидывания вещей по квартире и каплей на зеркале.

«Если мужчина не научился мыть за собой посуду и заправлять кровать, не раскидывать вещи — сразу домой к маме на перевоспитание. У меня дома порядок, я ненавижу грязь, недельные скопления вещей, капли на зеркале и все такое. Если человек привык к беспорядку или считает, что за ним должна бегать женщина с тряпками — это буду не я», — объясняет Клава.

Звезда заключила, что отношения являются работой, а любовь трудом. Если в быту партнер не готов идти на встречу, то это для певицы означает «красный флаг».

«Главное, чтобы были счастливы»: Клава Кока рассказала, как у нее увели парня
«Главное, чтобы были счастливы»: Клава Кока рассказала, как у нее увели парня

К тому же Клава рассказала про свой первый поцелуй, который случился 13 лет. По словам звезды, тогда она была влюблена в подростка с ирокезом, который катался на скейтборде. Первый поцелуй произошел во время того, как парень провожал Клаву до дома.

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#шоу-бизнес
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Номер с видом на океан за более чем 100 тысяч рублей: Вячеслав Малафеев отвез молодую жену в свадебное путешествие
05 марта 2025, 00:56

Вячеслав Малафеев (Фото: Instagram*@malafeev16ru)

Экс-вратарь питерского «Зенита» Вячеслав Малафеев недавно женился на молодой гимнастке Ангелине Шкатовой и отправился с ней в свадебное путешествие. По разным подсчетам, одна ночь пары в отеле обходится им за более чем 100 тысяч рублей.
Как пишут Starhit, бывший футболист отвез свою 23-летнюю супругу в Объединенные Арабские Эмираты. Несмотря на популярность Дубая, спортсмен решил отпраздновать бракосочетание на фешенебельных курортах Абу-Даби.

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Смерть жены, скандал с Губерниевым и дочь, осужденная за наркотики: как живет футболист Вячеслав Малафеев

Выбор пал на остров Саадият, где пара заселилась в роскошный отель международной сети Jumeirah — Saadiyat Island Abu Dhabi. Там молодожены сняли номер с панорамным видом на залив, пляжи которого славятся своим золотым оттенком. По разным подсчетам, проживание в номере обходится супругам в более чем 100 тысяч рублей за сутки. В стоимость входит неограниченный доступ к спа-зоне, фитнес-центру и нескольким ресторанам с высокой кухней. К тому же пара может в любое время посещать собственный пляж.

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Стало известно, сколько Лепс и Агаларов заработают на концерте в честь женщин
Григорий Лепс и Эмин Агаларов заработают на концерте для женщин 35 млн рублей
04 марта 2025, 19:26

Эмин Агаларов и Григорий Лепс (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Певцы Григорий Лепс и Эмин Агаларов готовятся дать большой концерт в Международный женский день. Как сообщает Telegram-канала «Звездач», выступление принесет исполнителям 35 млн рублей.
Уточняется, что самые бюджетные билеты стоят 5 тысяч рублей. В первых рядах цена билетов достигает 85 тысяч рублей.

Вип-ложа обойдется желающим послушать хиты артистов в 810 тысяч рублей. Примечательно, что билетов на концерт практически не осталось.

Не исключено, что в зале поклонники смогут увидеть 19-летнюю невесту Григорий Лепса Аврору.

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Комик Павел Воля дал совет Даве реже приходить домой к беременной Краймбрери
04 марта 2025, 19:19

Фото: iStock/realvolya

Телеведущий Павел Воля стал объектом обсуждения в Сети после того, как дал совет артисту Даве, который ожидает первенца от Мари Краймбрери. Об этом пишет женский онлайн-журнал «Страсти».
В ходе записи видео за кулисами своего шоу Воля, опираясь на личный опыт воспитания двоих детей от Ляйсан Утяшевой, рекомендовал будущему отцу реже появляться дома.

«Пока есть возможность, появляйся дома как можно меньше», — заявил Павел, что вызвало неоднозначную реакцию у зрителей.

Многие пользователи интернета раскритиковали юмор телеведущего, отметив, что такой совет мог бы не понравиться даже его супруге.

Напомним, что в 2025 году Дава и Мари Краймбрери официально подтвердили свои отношения, объявив о помолвке и беременности певицы. По слухам, пара уже успела пожениться, однако эту информацию они пока не комментируют.

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#отношения
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