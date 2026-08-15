Из-за переноса концерта Канье Уэста зрителям предлагают перепродать проходки

15 августа 2026, 16:25

Люди не могут вернуть деньги за билеты на концерт Канье Уэста в Алматы

Канье Уэст (Фото: Instagram* / @kanyewest.cl)

Покупатели билетов на концерт Канье Уэста в Алматы столкнулись с проблемами после переноса выступления. Многие зрители пишут, что из-за изменения даты теперь не смогут попасть на шоу, однако вернуть потраченные деньги у них не получается. Об этом сообщает StarHit.