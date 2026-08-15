Из-за переноса концерта Канье Уэста зрителям предлагают перепродать проходки
Покупатели билетов на концерт Канье Уэста в Алматы столкнулись с проблемами после переноса выступления. Многие зрители пишут, что из-за изменения даты теперь не смогут попасть на шоу, однако вернуть потраченные деньги у них не получается. Об этом сообщает StarHit.
По словам посетителей, организаторы отказываются компенсировать стоимость билетов и вместо этого предлагают самостоятельно перепродать проходки тем, кто сможет прийти на концерт в новую дату.
Изначально выступление Канье должно было состояться на Центральном стадионе Алматы, однако из-за погодных условий и масштабного отключения электричества в городе концерт перенесли на 15 августа.
Для части зрителей новая дата оказалась неудобной: люди уже планировали поездки, покупали билеты на транспорт и бронировали жильё, рассчитывая попасть на концерт в первоначально заявленный день.
Теперь поклонники артиста пытаются разобраться, смогут ли они получить обратно деньги за билеты. Некоторые утверждают, что организаторы предлагают им решить проблему самостоятельно — найти нового покупателя и перепродать свою проходку.
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