«Маленькая сказка для двоих»: бойфренд Семенович исполнил ее мечту

15 августа 2026, 15:35

Анна Семенович похвасталась роскошной поездкой во Флоренцию

Анна Семенович с возлюбленным (Фото: Instagram* / @ann_semenovich)

Анна Семенович отправилась вместе с возлюбленным Денисом во Флоренцию — путешествие стало настоящим исполнением мечты певицы. Судя по кадрам из поездки, пара решила не экономить не только на впечатлениях, но и на образах.