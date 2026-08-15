«Маленькая сказка для двоих»: бойфренд Семенович исполнил ее мечту
Анна Семенович отправилась вместе с возлюбленным Денисом во Флоренцию — путешествие стало настоящим исполнением мечты певицы. Судя по кадрам из поездки, пара решила не экономить не только на впечатлениях, но и на образах.
«Звездач» внимательно изучил наряды влюблённых и насчитал внушительную сумму — 1 миллион 745 тысяч рублей. Практически весь образ пары состоит из вещей известных люксовых брендов.
Особое внимание привлекают аксессуары: у Анны — сумочка Chanel, а на Денисе красуются лоферы Louis Vuitton. Но главным элементом образа стали часы бойфренда певицы — их стоимость превышает миллион рублей.
Похоже, романтическая поездка во Флоренцию у Семенович получилась действительно роскошной — и в плане впечатлений, и в плане гардероба.
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