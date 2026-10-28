«Кольцо есть»: Валентина Алексеева раскрыла историю любви с женихом
Валентина Алексеева рассказала о помолвке с 50-летним Ильёй Мительманом
Обладательница титула «Мисс БРИКС — 2026», Валентина Алексеева, рассказала о помолвке с бизнесменом Ильёй Мительманом. Несмотря на слухи о том, что модель уже давно приняла предложение руки и сердца и готовится к свадьбе, сама Валентина подтвердила, что сказала заветное «да» только недавно.
В интервью Лауре Джугелии девушка призналась, что не хочет раскрывать подробности предложения, поскольку считает этот момент слишком личным. При этом она отметила, что всё прошло красиво, а помолвочное кольцо уже у неё.
«Он мне сделал предложение. [Как это было] я бы хотела оставить в секрете, потому что это для меня личное. Было всё красиво. Свадьба пока не ожидается в силу нашего непростого времени в стране, но кольцо есть», — поделилась Валентина.Модель также рассказала, как началось её знакомство с будущим супругом. Сначала Илья отправил ей цветы, а затем прилетел из Челябинска ради короткой встречи у подъезда, которая длилась всего 15 минут. По словам Алексеевой, мужчина приехал не только ради знакомства, но и с серьёзными намерениями — при нём также было бриллиантовое колье.
Поначалу Валентина отнеслась к такому вниманию с недоверием. Однако спустя два с половиной месяца, ещё до начала их отношений, она прониклась к Илье и почувствовала себя рядом с ним в безопасности. Именно это ощущение, судя по её словам, стало важным шагом на пути к сближению.
Разница в возрасте между влюблёнными составляет 30 лет: Илье Мительману 50 лет. Однако Валентина не считает это препятствием для отношений и с юмором отмечает, что её избранник «ещё всем молодым фору даст».