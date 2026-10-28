«Кольцо есть»: Валентина Алексеева раскрыла историю любви с женихом

28 октября 2026, 17:31

Валентина Алексеева рассказала о помолвке с 50-летним Ильёй Мительманом

Валентина Алексеева и Илья Мительман (Фото: Instagram* / @viallentinka)

Обладательница титула «Мисс БРИКС — 2026», Валентина Алексеева, рассказала о помолвке с бизнесменом Ильёй Мительманом. Несмотря на слухи о том, что модель уже давно приняла предложение руки и сердца и готовится к свадьбе, сама Валентина подтвердила, что сказала заветное «да» только недавно.





В интервью Лауре Джугелии девушка призналась, что не хочет раскрывать подробности предложения, поскольку считает этот момент слишком личным. При этом она отметила, что всё прошло красиво, а помолвочное кольцо уже у неё.





«Он мне сделал предложение. [Как это было] я бы хотела оставить в секрете, потому что это для меня личное. Было всё красиво. Свадьба пока не ожидается в силу нашего непростого времени в стране, но кольцо есть», — поделилась Валентина.