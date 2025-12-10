«Под крышей»: Шуфутинский раскрыл, как встретит Новый год
Певец Михаил Шуфутинский в этом году решил провести новогодние праздники в кругу семьи, отказавшись от гастрольных туров и концертов.
В интервью Общественной Службе Новостей артист, известный своим хитом «Третье сентября», рассказал о своих планах на праздничный период.
«Мы любим собираться всей дружной семьей под одной крышей и проводить праздник», — прокомментировал Шуфутинский.Мэтр подчеркнул, что пока все здоровы, важно наслаждаться общением с близкими. Кроме того, он поделился своей любовью к советской классике в праздники, особенно выделив песни из фильма «Карнавальная ночь» как свои любимые новогодние композиции.