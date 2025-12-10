«Под крышей»: Шуфутинский раскрыл, как встретит Новый год

10 декабря 2025, 18:21

ОСН: Шуфутинский встретит Новый год с семьей под одной крышей

Михаил Шуфутинский (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Певец Михаил Шуфутинский в этом году решил провести новогодние праздники в кругу семьи, отказавшись от гастрольных туров и концертов.





В интервью Общественной Службе Новостей артист, известный своим хитом «Третье сентября», рассказал о своих планах на праздничный период.



