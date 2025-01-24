Юрий Лоза заявил, что против него зреет заговор

Юрий Лоза (фото: соцсети)
Музыкант и композитор заявил о том, что в шоу-бизнесе зреет заговор против него, так как лидирующие позиции по популярности намеренно отдают певцам Филиппу Киркорову и SHAMAN. Об этом он высказался в беседе с Общественной Службой Новостей.
«Дело не в том, что у меня нет новых композиций. Вопрос совсем в другом. Поймите, сегодняшний шоу-бизнес построен таким образом, что людям показывают тех артистов, которых они должны любить и слушать. И Юрий Лоза в этом списке, очевидно, не в первых рядах. Лидирующие позиции у Киркорова и SHAMAN. А против Лозы у них заговор», — пояснил автор хита «Плот».Лоза уверен, что шоу-бизнес продвигает лишь то, что хорошо продается, не ориентируясь на предпочтения слушателей.
«Это означает, что даже если завтра появилось миллион фанатов условного Губина, а у представителей индустрии нет интереса его продвигать, то никто не выведет этого певца на большую сцену», — посетовал композитор.Музыкант подчеркнул, что уже был на пике славы, выступал на большой сцене, потому не считает нужным снова возвращаться в медийное поле.
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