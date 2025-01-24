Смерть сына и муж-изменщик: непристойное предложение Домогарова, ребенок от тайного любовника, как живет Ольга Павловец

Актриса Ольга Павловец исполнила более восьми десятков ролей в кино. Чаще всего она играла в мелодрамах. Личная жизнь артистки не менее яркая и волнующая, чем сюжеты ее фильмов. Подробности о судьбе Ольги Павловец — в материале «Радио 1».