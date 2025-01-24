Смерть сына и муж-изменщик: непристойное предложение Домогарова, ребенок от тайного любовника, как живет Ольга Павловец

Ольга Павловец (Фото: соцсети)
Актриса Ольга Павловец исполнила более восьми десятков ролей в кино. Чаще всего она играла в мелодрамах. Личная жизнь артистки не менее яркая и волнующая, чем сюжеты ее фильмов. Подробности о судьбе Ольги Павловец — в материале «Радио 1».
Карьера Ольги Павловец
У Ольги никогда не было сомнений относительно своего профессионального пути, поскольку большинство ее родственников связаны с миром кино и театра.
Отец актрисы снимался в кино и трудился в ТЮЗе Санкт-Петербурга, мама заведовала кафедрой сценической речи в театральной академии и преподавала у Нагиева, Лифанова и других известных сейчас артистов.
Даже бабушка и дедушка по материнской линии работали актерами. Ольга решила не нарушать традицию и продолжила династию. Оказалось, что даже дядя Павловец руководит театром в Астрахани, и уже давно стал Народным артистом России, а его дети с внуками тоже актеры.
В семилетнем возрасте Оля уже занималась хореографией, ходила в музыкальную школу, поступила в школу искусств «Тутти». После выпускного она с первой же попытки поступила театральное и стала появляться на сцене театра.
Ольга Павловец (Фото: соцсети)
Первые роли в кино Ольга получила в конце 90-х, она снималась в «Улице разбитых фонарей». Свою первую главную роль она сыграла в сериале «Стилет».
Интересно, что во время работы над этим проектом артистка познакомилась с Александром Домогаровым. Актер «Бандитского Петербурга» сразу начал ухаживать за девушкой, но своей напористостью отпугнул Ольгу.
Последней каплей стало предложение Александра завести роман в обмен на помощь в продвижении по профессиональному пути. После таких неприятных слов, негативное мнение о Домогарове окончательно сформировалось, и Ольга отвергла его ухаживания.
Удар судьбы в жизни Ольги Павловец
Во время работы над «Стилетом» за Павловец начал аккуратно ухаживать и актер Дмитрий Щербина. Ольга ответила мужчине взаимностью, и уже после окончания съемок влюбленные поженились.
Дмитрий был так уверен в их романтическом союзе, что даже хотел обвенчаться с Ольгой, но актриса не желала торопиться со столь важным шагом.
К тому же Павловец прекрасно помнила слова режиссера Михаила Туманишвили, который уверял, что Дмитрий может ее погубить. Только через несколько лет актриса осознала, насколько он оказался прав.
В быту Дмитрий был не хозяйственным, а требовательным, нелюдимым, постоянно угрюмым и лишенным чувства юмора. Он регулярно выпивал, хоть и не казался пьяным. Такая привычка пугала Ольгу.
Ольга Павловец (Фото: кадр из сериала «Стилет»)
Узнав о том, что ждет ребенка, Павловец решила незамедлительно отправиться к родителям, где хотела рожать и воспитывать ребенка своими силами. Когда на свет появился сын Прохор, Дмитрий предпринимал попытки вернуть супругу назад домой, но Павловец ему отказала.
Уже после подачи заявления на развод Ольга выяснила, что у мужа давно роман с другой, которая беременна от него.
Пятнадцать лет назад Павловец поехала на съемки в Москву, а ее сын Прохор остался с ее родителями. Мальчику было лишь четыре года, когда, оставшись на некоторое время без присмотра дедушки и бабушки, он упал в канаву и утонул.
Для актрисы утрата ребенка стала тяжелым ударом, и даже спустя годы она каждый день испытывает боль и вспоминает мальчика.
Счастье материнства
Пережить эту трагедию артистке помогло крепкое мужское плечо рядом. С актером Иваном Шибановым она была знакома уже достаточно давно, но раньше их общение ограничивалось лишь обменом редкими случайными фразами.
Только четырнадцать лет назад у актеров завязались отношения. Павловец думала, что у них будет неблагоприятный исход.
Общение Ольги и Ивана началось с сообщения в социальных сетях. Тогда Шибанов поздравил артистку с днем рождения и она ответила ему. Потом между актерами проскочила искра, и зародились чувства.
Через год после начала отношений Иван и Ольга стали родителями и у них родился сын Макар.
Ольга Павловец (Фото: соцсети)
Интересно, что перед беременностью Павловец была с Шибановым в храме. Мужчина просил, чтобы его любимой стало легче, и чтобы скончавшийся Прохор обрел покой.
Всего через неделю Ольга выяснила, что ждет малыша от избранника. Известно, что Ивану еще в призывном возрасте поставили диагноз «бесплодие» и рождение общего ребенка было настоящим чудом.
После появления на свет сына Ольга решила, что не будет расставаться с сыном даже на минуту. Даже отправляясь на съемки, актриса сразу уточняла, что может приехать лишь вместе с мальчиком.
Союз пары был прочным и счастливым, но семь лет назад влюбленные приняли решение расстаться. Никаких скандалов и взаимных упреков не было, и отец все время принимает участие в жизни и воспитании Макара.
Пять лет назад огромной неожиданностью для общественности стало известие о том, что Павловец родила. Мальчика актриса назвала Андреем. Ольга не раскрыла имя того, кто является папой ребенка и в каких отношениях они состоят.
Накануне актриса была в студии Корчевникова и подчеркнула, что еще не отыскала того мужчину, с которым хотела бы встретить старость, но не потеряла надежду его найти.
В последние годы Ольга вместе с детьми живет в Санкт-Петербурге. Макару уже 14 лет, а младшему сыну Андрею исполнилось семь. Сейчас 43-летняя Ольга Павловец все свободное от работы время проводит с обожаемыми детьми.
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