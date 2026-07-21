Избранник звезды «Ранеток» Рудневой ранее был женат и воспитывает троих детей
18 июля Анна Руднева вышла замуж за Илью Былушкина. Пара также ожидает рождения ребёнка. Однако, как выяснил Super, за плечами у нового супруга артистки не только предыдущий брак и трое детей, но и ряд финансовых трудностей.
По информации издания, трое сыновей Ильи сейчас живут с его бывшей супругой Алевтиной. Женщина рассказала, что основные расходы по содержанию детей в настоящее время лежат на ней. По её словам, из-за сложностей с финансами ей иногда приходится обращаться к микрозаймам для покупки продуктов и необходимых вещей.
Также бывшая жена Былушкина заявила, что сталкивалась со списаниями средств со своих счетов из-за долгов, которые, как она утверждает, связаны с бывшим супругом.
«Никакие деньги ни по каким кредитам мне на банковские счета не поступали. На сегодняшний день я не имею кредитных договоров, не знакома даже с самими судебными решениями. Всё узнаю, когда приставы и банк списывают мою заработную плату», — рассказала Алевтина.Финансовые вопросы возникают и вокруг нынешней семьи музыкантки. По данным инсайдера издания, аренду дома в подмосковном Чехове, где сейчас живут супруги, оплачивает сама Анна Руднева.
Кроме того, у Ильи Былушкина и связанной с ним компании ООО «Термолаб Логистик», согласно данным судебной картотеки и базы Федеральной службы судебных приставов, якобы имеются задолженности на сумму более 15 миллионов рублей.