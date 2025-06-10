Избранница Павла Дурова привлекла внимание подписчиков откровенным селфи

Возлюбленная Павла Дурова Юлия Вавилова показала откровенное декольте на фото
Юлия Вавилова (Фото: Telegram-канал @julivavilovaa)

Юлия Вавилова, избранница основателя Telegram Павла Дурова, привлекла внимание подписчиков откровенным селфи из тренажерного зала. Публикация появилась в ее Telegram-канале, где она продемонстрировала свою спортивную форму.



На фото Юлия позирует перед зеркалом в стильном лиловом комплекте, состоящем из бра-топа на тонких бретелях с глубоким декольте и мини-шорт с завышенной талией. Образ дополняют высокие белые носки и кроссовки, а в руках она держит стакан с зеленым напитком.

В подписи к посту Вавилова рассказала о своем новом эксперименте.

«Решила пить сок сельдерея каждое утро в течение двух недель — посмотрим, что получится», — указала она.

Согласно информации из социальных сетей, девушка родилась 2 августа 2000 года в Москве. По данным СМИ, она долгое время жила в районе Чертаново на юге столицы, а в 2020 году переехала в Объединенные Арабские Эмираты. В социальных сетях она известна под фамилией Вавилова, однако по документам ее фамилия — Малец. Предположительно, она сменила свои данные еще до переезда в ОАЭ.
Дарья Осипова

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