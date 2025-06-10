Избранница Павла Дурова привлекла внимание подписчиков откровенным селфи

10 июня 2025, 09:39

Возлюбленная Павла Дурова Юлия Вавилова показала откровенное декольте на фото

Юлия Вавилова (Фото: Telegram-канал @julivavilovaa)

Юлия Вавилова, избранница основателя Telegram Павла Дурова, привлекла внимание подписчиков откровенным селфи из тренажерного зала. Публикация появилась в ее Telegram-канале, где она продемонстрировала свою спортивную форму.





На фото Юлия позирует перед зеркалом в стильном лиловом комплекте, состоящем из бра-топа на тонких бретелях с глубоким декольте и мини-шорт с завышенной талией. Образ дополняют высокие белые носки и кроссовки, а в руках она держит стакан с зеленым напитком.



В подписи к посту Вавилова рассказала о своем новом эксперименте.





«Решила пить сок сельдерея каждое утро в течение двух недель — посмотрим, что получится», — указала она.