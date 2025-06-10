Избранница Павла Дурова привлекла внимание подписчиков откровенным селфи
Возлюбленная Павла Дурова Юлия Вавилова показала откровенное декольте на фото
Юлия Вавилова, избранница основателя Telegram Павла Дурова, привлекла внимание подписчиков откровенным селфи из тренажерного зала. Публикация появилась в ее Telegram-канале, где она продемонстрировала свою спортивную форму.
На фото Юлия позирует перед зеркалом в стильном лиловом комплекте, состоящем из бра-топа на тонких бретелях с глубоким декольте и мини-шорт с завышенной талией. Образ дополняют высокие белые носки и кроссовки, а в руках она держит стакан с зеленым напитком.
В подписи к посту Вавилова рассказала о своем новом эксперименте.
«Решила пить сок сельдерея каждое утро в течение двух недель — посмотрим, что получится», — указала она.
Согласно информации из социальных сетей, девушка родилась 2 августа 2000 года в Москве. По данным СМИ, она долгое время жила в районе Чертаново на юге столицы, а в 2020 году переехала в Объединенные Арабские Эмираты. В социальных сетях она известна под фамилией Вавилова, однако по документам ее фамилия — Малец. Предположительно, она сменила свои данные еще до переезда в ОАЭ.