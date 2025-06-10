Петр Дранга поставил условие Агате Муцениеце перед свадьбой

10 июня 2025, 09:15

Петр Дранга и Агата Муцениеце (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Известный музыкант Петр Дранга выдвинул условие актрисе Агате Муцениеце перед их предстоящей свадьбой. Как сообщил продюсер Сергей Дворцов изданию Woman.ru, Дранга настоял на том, чтобы Муцениеце покинула кабаре, где она выступала.







«Когда речь зашла о свадьбе, у Петра было условие, чтобы Агата ушла из кабаре. Для него это являлось принципиальным моментом», — рассказал Дворцов.

«Почему бы не стать родителями, если у них серьезные отношения?» — добавил он.