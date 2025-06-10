Петр Дранга поставил условие Агате Муцениеце перед свадьбой
Известный музыкант Петр Дранга выдвинул условие актрисе Агате Муцениеце перед их предстоящей свадьбой. Как сообщил продюсер Сергей Дворцов изданию Woman.ru, Дранга настоял на том, чтобы Муцениеце покинула кабаре, где она выступала.
«Когда речь зашла о свадьбе, у Петра было условие, чтобы Агата ушла из кабаре. Для него это являлось принципиальным моментом», — рассказал Дворцов.
Актриса выполнила просьбу своего избранника и уже весной объявила об уходе из кабаре — в 2025 году она не будет участвовать в постановках.
Кроме того, продюсер подтвердил информацию о беременности Агаты, отметив, что это вполне естественный шаг для пары, которая долго встречается и готовится к свадьбе.
«Почему бы не стать родителями, если у них серьезные отношения?» — добавил он.
Дата свадьбы пока остается неизвестной, однако по слухам, торжество может состояться летом. Фанаты пары с нетерпением ждут новостей о предстоящем событии.
Агата Муцениеце родилась в Риге в обычной семье. В юности посещала театральную студию «Шкатулка», после окончания школы успешно работала моделью.