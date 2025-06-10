Табаков активно участвует в воспитании дочери Мии и поддерживает ее интерес к актерству

10 июня 2025, 08:00

Павел Табаков похвастался успехами дочери Мии, которую ему родила Софья Синицына

Павел Табаков (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Павел Табаков продолжает активно участвовать в жизни и воспитании четырехлетней Мии. В недавнем интервью он поделился, что гордится успехами своей дочери и уже задумывается о ее будущем. Об этом пишет Стархит.





Мия проявила интерес к актерскому мастерству и даже записала видеовизитку. Однако Табаков не спешит выводить девочку на сцену.





«Если она захочет, Мия сама пойдет в эту сферу. Она несколько раз была на съемочной площадке и была очень стеснительной. В любом случае, если она решит стать актрисой, ей нужно учиться», — отметил актер, подчеркивая важность образования для своей дочери.

