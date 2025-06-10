Табаков активно участвует в воспитании дочери Мии и поддерживает ее интерес к актерству
Павел Табаков похвастался успехами дочери Мии, которую ему родила Софья Синицына
Павел Табаков продолжает активно участвовать в жизни и воспитании четырехлетней Мии. В недавнем интервью он поделился, что гордится успехами своей дочери и уже задумывается о ее будущем. Об этом пишет Стархит.
Мия проявила интерес к актерскому мастерству и даже записала видеовизитку. Однако Табаков не спешит выводить девочку на сцену.
«Если она захочет, Мия сама пойдет в эту сферу. Она несколько раз была на съемочной площадке и была очень стеснительной. В любом случае, если она решит стать актрисой, ей нужно учиться», — отметил актер, подчеркивая важность образования для своей дочери.
Отношения между Павлом Табаковым и Софьей Синицыной остались на дружеском уровне после их расставания. Оба родителя стараются создать комфортную атмосферу для Мии, не поддаваясь на слухи и спекуляции.
Софья Синицына, по слухам, уже нашла утешение после расставания с Табаковым в лице известного бизнесмена из списка Forbes, который осыпает ее дорогими подарками. Также в СМИ появились слухи о ее романе с режиссером Федором Бондарчуком, что стало причиной его разрыва с супругой Паулиной Андреевой.
Павел Табаков продолжает заботиться о дочери и радоваться ее успехам, подчеркивая, что у нынешнего поколения есть больше возможностей для творчества благодаря современным технологиям.