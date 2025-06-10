«Не нужно так делать»: Кирилл Терешин «Руки-базуки» вырезал синтол из рук

10 июня 2025, 02:02

Кирилл Терешин «Руки-базуки» вырезал синтол из рук

Кирилл Терешин (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Блогер Кирилл Терешин стал известен после того, как накачал в свои руки синтол для увеличения объема бицепса. Вместо общественного признания он стал комическим персонажем для пользователей сети. Регулярные насмешки не остановили Кирилла, и он начал прибегать уже к косметологическим процедурам.





Все привело к тому, что Кирилл увеличил свои губы, а также изменил подбородок и скулы. К тому же он регулярно перекрашивал волосы в разные цвета. Столь сильные опыты над телом имели свой итог, и в итоге у Терешина начались серьезные проблемы со здоровьем.



Несколько дней назад блогер рассказал, что принял решение удалить синтол из своих рук.





«Не знаю, есть ли изменения. Я вам скажу так, здесь половина рассосется — операция прошла недавно, отеки еще не сошли, есть скопление жидкости. Объем на 50% точно уйдет», — цитирует Кирилла Starhit.

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«Операция планировалась часа на полтора, а длилась целых шесть. Докторам было очень сложно, удалось вырезать раствора 70 процентов, еще 30 — осталось. Все невозможно удалить, так как есть вероятность, что я остался бы без руки. Вот вам большой жизненный урок, не нужно так делать», — предостерег Кирилл фанатов от ошибок.