«Не нужно так делать»: Кирилл Терешин «Руки-базуки» вырезал синтол из рук
Кирилл Терешин «Руки-базуки» вырезал синтол из рук
Блогер Кирилл Терешин стал известен после того, как накачал в свои руки синтол для увеличения объема бицепса. Вместо общественного признания он стал комическим персонажем для пользователей сети. Регулярные насмешки не остановили Кирилла, и он начал прибегать уже к косметологическим процедурам.
Все привело к тому, что Кирилл увеличил свои губы, а также изменил подбородок и скулы. К тому же он регулярно перекрашивал волосы в разные цвета. Столь сильные опыты над телом имели свой итог, и в итоге у Терешина начались серьезные проблемы со здоровьем.
Несколько дней назад блогер рассказал, что принял решение удалить синтол из своих рук.
«Не знаю, есть ли изменения. Я вам скажу так, здесь половина рассосется — операция прошла недавно, отеки еще не сошли, есть скопление жидкости. Объем на 50% точно уйдет», — цитирует Кирилла Starhit.
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По словам Терешина, избавиться от смеси в мышцах оказалось непросто. При этом был велик шанс ампутации конечности.
«Операция планировалась часа на полтора, а длилась целых шесть. Докторам было очень сложно, удалось вырезать раствора 70 процентов, еще 30 — осталось. Все невозможно удалить, так как есть вероятность, что я остался бы без руки. Вот вам большой жизненный урок, не нужно так делать», — предостерег Кирилл фанатов от ошибок.
При этом подписчики не выразили сочувствия блогеру. В основном комментаторы насмехались над проблемами Терешина. Всем изначально было понятно, что такие опыты над телом Кирилл делал в погоне за популярностью. Как оказалось, сейчас Терешин мало кому интересен, а сочувствующих ему можно сосчитать по пальцам.