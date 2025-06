Издание Daily Mail сообщило, что привело к смерти Майкла Джексона

29 июня 2025, 14:00

События, приведшие к смерти Джексона, начались с анонса о концертах в Лондоне

Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок

Перед смертью король поп-музыки Майкл Джексон анонсировал концерты This Is It, которые должны были состояться на «Арене О2» в Лондоне. Именно это объявление о выступлении запустило цепь трагических событий, приведших к гибели мировой звезды. Джексон прибегал к сильнодействующему снотворному пропофолу, так как нервничал и плохо спал, писало издание Daily Mail.