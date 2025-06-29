Издание Daily Mail сообщило, что привело к смерти Майкла Джексона
Перед смертью король поп-музыки Майкл Джексон анонсировал концерты This Is It, которые должны были состояться на «Арене О2» в Лондоне. Именно это объявление о выступлении запустило цепь трагических событий, приведших к гибели мировой звезды. Джексон прибегал к сильнодействующему снотворному пропофолу, так как нервничал и плохо спал, писало издание Daily Mail.
Известно, что в мае 2009 года личным врачом Майкла Джексона стал Конрад Мюррей. Именно он делал инъекции пропофола, чтобы певец мог спать.
Спустя 8 недель состояние артиста ухудшилось. Он страдал паранойей и обсессивно-компульсивным расстройством, у Джексона проявлялись признаки тревожности.
25 июня 2009 года Мюррей дал Джексону несколько лекарственных препаратов, что и привело к смерти короля поп-музыки (у него был сердечный приступ из-за передозировки).
Конрад Мюррей был осужден за непредумышленное убийство и приговорён к 4 годам тюремного заключения. Через два года врача освободили за примерное поведение.
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