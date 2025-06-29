29 июня 2025, 13:42

Михаил Тарабукин (Фото: Instagram*@ mihail_tarabukin)

29 июня звезда сериала «Кухня» Михаил Тарабукин отмечает свое 44-летие. Актер впервые появился на экранах в 2000 году в фильме «Два товарища» и с тех пор не перестает радовать публику своими работами. О творческой и личной жизни артиста читайте в материале «Радио 1».





Содержание На пути к славе Работа в кино Личная жизнь Дело о пьяном вождении



На пути к славе

Михаил Тарабукин (Фото: Instagram*@ mihail_tarabukin)



«Папа, несмотря на то, что давно живет в Германии, настоящий патриот и собирается вернуться в Россию. У него нет немецких корней, он не сбегал, а уехал за своей профессий и только потому, что его выгнала жена».

Работа в кино

Михаил Тарабукин (Фото: Instagram*@ mihail_tarabukin)



Личная жизнь

Михаил Тарабукин (Фото: Instagram*@ mihail_tarabukin)



«Мы с ней не совпали фазами: ей не нужно ничего серьезного, потому что она до этого долго находилась в официальном браке. А мне, наоборот, хочется семью, ребенка».

Дело о пьяном вождении