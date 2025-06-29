«Не имеет никакого отношения к балету»: солистка Большого театра сделала заявление об Анастасии Волочковой
Коллега Волочковой заявила, что артистка не имеет никакого отношения к балету
Первая солистка Большого театра Анастасия Меськова честно высказалась об Анастасии Волочковой. Артистка назвала танцовщицу «эстрадной звездой» и подчеркнула, что та не имеет никакого отношения к балету.
«Она была балериной, но сейчас скорее эстрадная звезда. Это всё здорово, только к балету не имеет никакого отношения. Она заняла свою удивительную нишу. В ней больше никого нет, и думаю, что вряд ли появится», – отметила Меськова в беседе с NEWS.ru.Балерина поделилась, что впервые увидела Волочкову в составе Мариинского театра. Позднее она встретила артистку в Большом театре, непосредственно перед её скандальным увольнением. По мнению Меськовой, поведение коллеги «в таком формате безобидно», однако на сцене академического театра это было бы недопустимо.
Напомним, что Волочкова со скандалом ушла из Большого театра в 2003 году, после пяти лет работы. Тогда балерина обвинила коллег в травле и уверяла, что стала жертвой заговора. Она убеждена, что её могли «убрать» из-за бывшего возлюбленного Сулеймана Керимова. После этого танцовщица ещё много лет судилась с руководством театра и больше не возвращалась на его сцену.
Читайте также:
*деятельность Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ