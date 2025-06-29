«Не имеет никакого отношения к балету»: солистка Большого театра сделала заявление об Анастасии Волочковой

29 июня 2025, 13:20

Коллега Волочковой заявила, что артистка не имеет никакого отношения к балету

Анастасия Волочкова (фото: Instagram* @volochkova_art)

Первая солистка Большого театра Анастасия Меськова честно высказалась об Анастасии Волочковой. Артистка назвала танцовщицу «эстрадной звездой» и подчеркнула, что та не имеет никакого отношения к балету.







«Она была балериной, но сейчас скорее эстрадная звезда. Это всё здорово, только к балету не имеет никакого отношения. Она заняла свою удивительную нишу. В ней больше никого нет, и думаю, что вряд ли появится», – отметила Меськова в беседе с NEWS.ru.

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