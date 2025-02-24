Издевательства мужа, одиночество и всеобщая известность: судьба певицы Нани Брегвадзе

Певице и бывшей солистке группы «Комбинация» Алене Апиной 60 лет, и она продолжает привлекать внимание публики. Сегодня певица экспериментирует с внешностью и не боится пластической хирургии. Возможно, развод спустя 25 лет брака стал для нее началом новой жизни. Как сложилась ее личная жизнь и чем занимаются бывшие супруги Апиной, расскажет «Радио 1».