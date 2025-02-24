Издевательства мужа, одиночество и всеобщая известность: судьба певицы Нани Брегвадзе

Нани Брегвадзе (Фото: РИА Новости/Алексей Куденко)
Известная исполнительница романсов Нани Брегвадзе обрела популярность как солистка легендарного грузинского ВИА «Орэра». В 1983 году она была удостоена звания Народной артистки СССР. Романс «Снегопад» стал визитной карточкой певицы.
О том, как сложилась жизнь советской и грузинской исполнительницы Нани Брегвадзе — в материале «Радио 1».
Нани Георгиевна Брегвадзе родилась 21 июля 1936 года в Тбилиси. В некоторых источниках годом рождения артистки указывается 1938-й. Сама Брегвадзе в одном из интервью отмечала, что когда-то действительно уменьшала для публики собственный возраст.
Она росла в творческой семье, где родственники умели петь и любили искусство. Ее бабушка и родная тетя были лучшими солистками хора. От отца, актера Георгия Брегвадзе, Нани унаследовала артистизм и умение держаться на сцене. От матери Ольги Микеладзе — аристократизм и достоинство, ведь женщина принадлежала к старинному и знатному княжескому роду.
В шесть лет девочка под аккомпанемент гитары пела услышанные от бабушки и тети романсы «Калитка» и «Не уезжай ты, мой голубчик». Нани исполняла их так проникновенно, что взрослые долго оставались под впечатлением. Уже в те годы было понятно, что девочка станет звездой эстрады.
Вскоре Брегвадзе отдали в музыкальную школу. И ее, и музыкальный техникум Нани Георгиевна окончила с отличием. А отправной точкой в карьере вокалистки стал VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который состоялся в Москве в 1956 году. Девушка исполнила романс «Потушила я свечу», за который ей вручили главную награду. Примечательно, что на этом конкурсе 21-летнюю Нани услышал Леонид Утесов.
В 1957 году вместе с оркестром ГПИ Брегвадзе выступила в Москве на сцене театра Советской Армии. В 1963 году окончила Тбилисскую государственную консерваторию им. В. Сараджишвили по классу фортепиано Гаянэ Мачутадзе. Специального вокального образования не получила, так как девушка училась по классу фортепиано. Во время учебы в институте Нани начала петь в Тбилисском государственном эстрадном оркестре «Рэро».
1964 год стал одним из главных в карьере певицы. Московский мюзик-холл взял Брегвадзе в гастрольный тур во Францию. Нани Георгиевна дебютировала в Париже в зале «Олимпия». После чего ее приняли в ВИА «Орэра», где она была солисткой на протяжении 15 лет.
Появление грузинской исполнительницы на советской эстраде состоялось в 1960-х. Романсы, старинные русские и грузинские песни в исполнении Нани вскоре стали такими популярными, что выступления «Орэра» включали практически в каждый большой концерт на все государственные праздники. В 1966 году к ансамблю присоединился Вахтанг Кикабидзе. Он играл на ударных и также был вокалистом. Примечательно, что романа, о котором в то время говорили многие, у артистов не было.
Сольная карьера Нани Брегвадзе началась в 1980-е годы. Пластинки «Поет Нани Брегвадзе», «Романс, романс», «Концерт в Нью-Йорке» выходили одна за другой и мгновенно раскупались. Культовым романсом в исполнении грузинской артистки стал «Снегопад». Изначально она отказывалась его петь, уверяя композитора Алексея Экимяна, что не знает, как спеть эту композицию.
Знаменитую певицу регулярно приглашали на различные фестивали и конкурсы в качестве члена жюри, она также выступала как педагог, в статусе профессора заведовала кафедрой эстрадно-джазового пения в институте музыки, который был учрежден при Московском университете культуры и искусств.
В июне 2018 года Нани Георгиевна начала юбилейный тур. Первый концерт эстрадной певицы состоялся в Москве. Еще через три года Брегвадзе отметила большим сольным концертом в Цинандали свой 85-й день рождения, после чего отправилась в юбилейный гастрольный тур.
По настоянию отца и матери, Нани Брегвадзе вышла замуж в достаточно юном возрасте за инженера-строителя Мераба Мамаладзе. Ольга Александровна взяла с него обещание не мешать музыкальной карьере дочери, но Мераб не мог смириться с популярностью Нани. Брегвадзе часто бывала на гастролях. По этой причине ревнивый супруг, подогреваемый разговорами завистников, создавал для нее невыносимые условия. Он часто устраивал публичные сцены ревности.
В 1960 году звезда грузинской эстрады родила дочь Эку (Екатерину).
Стоит отметить, что супруг Брегвадзе не сумел найти свое призвание в жизни. Он мечтал стать врачом, но родители не позволили ему осуществить свою мечту. В поисках денег Мераб необдуманно ввязался в аферу с торговыми документами, попав в криминальную историю. Вскоре его посадили.
Брегвадзе всеми силами пыталась добиться освобождения мужа, но он не оценил жертвенного поступка своей жены и ушел к другой женщине. При этом разводиться с Нани он не хотел, объясняя это своей отцовской заботой о дочери. Спустя время развод супругов все же состоялся. Его инициатором стала дочь Эка. Замуж певица больше не вышла.
В рассказах о жизни Нани Георгиевна признается, что ее муж был неплохим человеком, просто судьба не позволила ему почувствовать радость творчества и успех в работе, о которой он когда-то мечтал.
Нани Брегвадзе обожает свою единственную дочь и огромное значение придает ее творческому развитию. Сегодня Эка является популярной в Грузии певицей. Внучка Нани Георгиевны Наталья пошла по стопам своей любимой бабушки. Примечательно, что Нани с дочерью и внучкой принимают участие в творческих встречах и гастрольных программах.
О личной жизни Эка Мамаладзе старается не распространяться. По словам ее матери, сейчас Эка замужем во второй раз. У женщины трое детей: дочь Наталья Кутателадзе и два сына — Леван и Георгий.
Летом прошлого года Нани Брегвадзе стала почетной гостьей музыкального фестиваля Dream Fest, который состоялся в Баку. В рамках мероприятия певица принимала участие в закладке звезды своего коллеги Вахтанга Кикабидзе на «Аллее славы Sea Breeze». В концертной части фестиваля артистка вместе с Эмином Агаларовым исполнила композицию Kvavilebis Kvekana («Страна цветов»).
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Биография
Нани Георгиевна Брегвадзе родилась 21 июля 1936 года в Тбилиси. В некоторых источниках годом рождения артистки указывается 1938-й. Сама Брегвадзе в одном из интервью отмечала, что когда-то действительно уменьшала для публики собственный возраст.
Она росла в творческой семье, где родственники умели петь и любили искусство. Ее бабушка и родная тетя были лучшими солистками хора. От отца, актера Георгия Брегвадзе, Нани унаследовала артистизм и умение держаться на сцене. От матери Ольги Микеладзе — аристократизм и достоинство, ведь женщина принадлежала к старинному и знатному княжескому роду.
В шесть лет девочка под аккомпанемент гитары пела услышанные от бабушки и тети романсы «Калитка» и «Не уезжай ты, мой голубчик». Нани исполняла их так проникновенно, что взрослые долго оставались под впечатлением. Уже в те годы было понятно, что девочка станет звездой эстрады.
Вскоре Брегвадзе отдали в музыкальную школу. И ее, и музыкальный техникум Нани Георгиевна окончила с отличием. А отправной точкой в карьере вокалистки стал VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который состоялся в Москве в 1956 году. Девушка исполнила романс «Потушила я свечу», за который ей вручили главную награду. Примечательно, что на этом конкурсе 21-летнюю Нани услышал Леонид Утесов.
Карьера
В 1957 году вместе с оркестром ГПИ Брегвадзе выступила в Москве на сцене театра Советской Армии. В 1963 году окончила Тбилисскую государственную консерваторию им. В. Сараджишвили по классу фортепиано Гаянэ Мачутадзе. Специального вокального образования не получила, так как девушка училась по классу фортепиано. Во время учебы в институте Нани начала петь в Тбилисском государственном эстрадном оркестре «Рэро».
1964 год стал одним из главных в карьере певицы. Московский мюзик-холл взял Брегвадзе в гастрольный тур во Францию. Нани Георгиевна дебютировала в Париже в зале «Олимпия». После чего ее приняли в ВИА «Орэра», где она была солисткой на протяжении 15 лет.
Нани Брегвадзе (Фото: РИА Новости/Владимир Богатырев)
Появление грузинской исполнительницы на советской эстраде состоялось в 1960-х. Романсы, старинные русские и грузинские песни в исполнении Нани вскоре стали такими популярными, что выступления «Орэра» включали практически в каждый большой концерт на все государственные праздники. В 1966 году к ансамблю присоединился Вахтанг Кикабидзе. Он играл на ударных и также был вокалистом. Примечательно, что романа, о котором в то время говорили многие, у артистов не было.
Сольная карьера Нани Брегвадзе началась в 1980-е годы. Пластинки «Поет Нани Брегвадзе», «Романс, романс», «Концерт в Нью-Йорке» выходили одна за другой и мгновенно раскупались. Культовым романсом в исполнении грузинской артистки стал «Снегопад». Изначально она отказывалась его петь, уверяя композитора Алексея Экимяна, что не знает, как спеть эту композицию.
Знаменитую певицу регулярно приглашали на различные фестивали и конкурсы в качестве члена жюри, она также выступала как педагог, в статусе профессора заведовала кафедрой эстрадно-джазового пения в институте музыки, который был учрежден при Московском университете культуры и искусств.
В июне 2018 года Нани Георгиевна начала юбилейный тур. Первый концерт эстрадной певицы состоялся в Москве. Еще через три года Брегвадзе отметила большим сольным концертом в Цинандали свой 85-й день рождения, после чего отправилась в юбилейный гастрольный тур.
Личная жизнь Нани Брегвадзе
По настоянию отца и матери, Нани Брегвадзе вышла замуж в достаточно юном возрасте за инженера-строителя Мераба Мамаладзе. Ольга Александровна взяла с него обещание не мешать музыкальной карьере дочери, но Мераб не мог смириться с популярностью Нани. Брегвадзе часто бывала на гастролях. По этой причине ревнивый супруг, подогреваемый разговорами завистников, создавал для нее невыносимые условия. Он часто устраивал публичные сцены ревности.
В 1960 году звезда грузинской эстрады родила дочь Эку (Екатерину).
Стоит отметить, что супруг Брегвадзе не сумел найти свое призвание в жизни. Он мечтал стать врачом, но родители не позволили ему осуществить свою мечту. В поисках денег Мераб необдуманно ввязался в аферу с торговыми документами, попав в криминальную историю. Вскоре его посадили.
Брегвадзе всеми силами пыталась добиться освобождения мужа, но он не оценил жертвенного поступка своей жены и ушел к другой женщине. При этом разводиться с Нани он не хотел, объясняя это своей отцовской заботой о дочери. Спустя время развод супругов все же состоялся. Его инициатором стала дочь Эка. Замуж певица больше не вышла.
В рассказах о жизни Нани Георгиевна признается, что ее муж был неплохим человеком, просто судьба не позволила ему почувствовать радость творчества и успех в работе, о которой он когда-то мечтал.
Нани Брегвадзе обожает свою единственную дочь и огромное значение придает ее творческому развитию. Сегодня Эка является популярной в Грузии певицей. Внучка Нани Георгиевны Наталья пошла по стопам своей любимой бабушки. Примечательно, что Нани с дочерью и внучкой принимают участие в творческих встречах и гастрольных программах.
Нани Брегвадзе и ее дочь Эка Мамаладзе (Фото: РИА Новости/Рухкян Давид)
О личной жизни Эка Мамаладзе старается не распространяться. По словам ее матери, сейчас Эка замужем во второй раз. У женщины трое детей: дочь Наталья Кутателадзе и два сына — Леван и Георгий.
Нани Брегвадзе: последние новости
Летом прошлого года Нани Брегвадзе стала почетной гостьей музыкального фестиваля Dream Fest, который состоялся в Баку. В рамках мероприятия певица принимала участие в закладке звезды своего коллеги Вахтанга Кикабидзе на «Аллее славы Sea Breeze». В концертной части фестиваля артистка вместе с Эмином Агаларовым исполнила композицию Kvavilebis Kvekana («Страна цветов»).
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