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Издевательства мужа, одиночество и всеобщая известность: судьба певицы Нани Брегвадзе

Нани Брегвадзе (Фото: РИА Новости/Алексей Куденко)

Нани Брегвадзе (Фото: РИА Новости/Алексей Куденко)

Известная исполнительница романсов Нани Брегвадзе обрела популярность как солистка легендарного грузинского ВИА «Орэра». В 1983 году она была удостоена звания Народной артистки СССР. Романс «Снегопад» стал визитной карточкой певицы.
О том, как сложилась жизнь советской и грузинской исполнительницы Нани Брегвадзе — в материале «Радио 1».

Биография


Нани Георгиевна Брегвадзе родилась 21 июля 1936 года в Тбилиси. В некоторых источниках годом рождения артистки указывается 1938-й. Сама Брегвадзе в одном из интервью отмечала, что когда-то действительно уменьшала для публики собственный возраст.

Она росла в творческой семье, где родственники умели петь и любили искусство. Ее бабушка и родная тетя были лучшими солистками хора. От отца, актера Георгия Брегвадзе, Нани унаследовала артистизм и умение держаться на сцене. От матери Ольги Микеладзе — аристократизм и достоинство, ведь женщина принадлежала к старинному и знатному княжескому роду.

В шесть лет девочка под аккомпанемент гитары пела услышанные от бабушки и тети романсы «Калитка» и «Не уезжай ты, мой голубчик». Нани исполняла их так проникновенно, что взрослые долго оставались под впечатлением. Уже в те годы было понятно, что девочка станет звездой эстрады.

Вскоре Брегвадзе отдали в музыкальную школу. И ее, и музыкальный техникум Нани Георгиевна окончила с отличием. А отправной точкой в карьере вокалистки стал VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который состоялся в Москве в 1956 году. Девушка исполнила романс «Потушила я свечу», за который ей вручили главную награду. Примечательно, что на этом конкурсе 21-летнюю Нани услышал Леонид Утесов.

Карьера


В 1957 году вместе с оркестром ГПИ Брегвадзе выступила в Москве на сцене театра Советской Армии. В 1963 году окончила Тбилисскую государственную консерваторию им. В. Сараджишвили по классу фортепиано Гаянэ Мачутадзе. Специального вокального образования не получила, так как девушка училась по классу фортепиано. Во время учебы в институте Нани начала петь в Тбилисском государственном эстрадном оркестре «Рэро».

1964 год стал одним из главных в карьере певицы. Московский мюзик-холл взял Брегвадзе в гастрольный тур во Францию. Нани Георгиевна дебютировала в Париже в зале «Олимпия». После чего ее приняли в ВИА «Орэра», где она была солисткой на протяжении 15 лет.

Нани Брегвадзе (Фото: РИА Новости/Владимир Богатырев)

Появление грузинской исполнительницы на советской эстраде состоялось в 1960-х. Романсы, старинные русские и грузинские песни в исполнении Нани вскоре стали такими популярными, что выступления «Орэра» включали практически в каждый большой концерт на все государственные праздники. В 1966 году к ансамблю присоединился Вахтанг Кикабидзе. Он играл на ударных и также был вокалистом. Примечательно, что романа, о котором в то время говорили многие, у артистов не было.

Сольная карьера Нани Брегвадзе началась в 1980-е годы. Пластинки «Поет Нани Брегвадзе», «Романс, романс», «Концерт в Нью-Йорке» выходили одна за другой и мгновенно раскупались. Культовым романсом в исполнении грузинской артистки стал «Снегопад». Изначально она отказывалась его петь, уверяя композитора Алексея Экимяна, что не знает, как спеть эту композицию.

Знаменитую певицу регулярно приглашали на различные фестивали и конкурсы в качестве члена жюри, она также выступала как педагог, в статусе профессора заведовала кафедрой эстрадно-джазового пения в институте музыки, который был учрежден при Московском университете культуры и искусств.

В июне 2018 года Нани Георгиевна начала юбилейный тур. Первый концерт эстрадной певицы состоялся в Москве. Еще через три года Брегвадзе отметила большим сольным концертом в Цинандали свой 85-й день рождения, после чего отправилась в юбилейный гастрольный тур.

Личная жизнь Нани Брегвадзе


По настоянию отца и матери, Нани Брегвадзе вышла замуж в достаточно юном возрасте за инженера-строителя Мераба Мамаладзе. Ольга Александровна взяла с него обещание не мешать музыкальной карьере дочери, но Мераб не мог смириться с популярностью Нани. Брегвадзе часто бывала на гастролях. По этой причине ревнивый супруг, подогреваемый разговорами завистников, создавал для нее невыносимые условия. Он часто устраивал публичные сцены ревности.

В 1960 году звезда грузинской эстрады родила дочь Эку (Екатерину).

Стоит отметить, что супруг Брегвадзе не сумел найти свое призвание в жизни. Он мечтал стать врачом, но родители не позволили ему осуществить свою мечту. В поисках денег Мераб необдуманно ввязался в аферу с торговыми документами, попав в криминальную историю. Вскоре его посадили.

Брегвадзе всеми силами пыталась добиться освобождения мужа, но он не оценил жертвенного поступка своей жены и ушел к другой женщине. При этом разводиться с Нани он не хотел, объясняя это своей отцовской заботой о дочери. Спустя время развод супругов все же состоялся. Его инициатором стала дочь Эка. Замуж певица больше не вышла.

В рассказах о жизни Нани Георгиевна признается, что ее муж был неплохим человеком, просто судьба не позволила ему почувствовать радость творчества и успех в работе, о которой он когда-то мечтал.

Нани Брегвадзе обожает свою единственную дочь и огромное значение придает ее творческому развитию. Сегодня Эка является популярной в Грузии певицей. Внучка Нани Георгиевны Наталья пошла по стопам своей любимой бабушки. Примечательно, что Нани с дочерью и внучкой принимают участие в творческих встречах и гастрольных программах.

Нани Брегвадзе и ее дочь Эка Мамаладзе (Фото: РИА Новости/Рухкян Давид)

О личной жизни Эка Мамаладзе старается не распространяться. По словам ее матери, сейчас Эка замужем во второй раз. У женщины трое детей: дочь Наталья Кутателадзе и два сына — Леван и Георгий.

Нани Брегвадзе: последние новости


Летом прошлого года Нани Брегвадзе стала почетной гостьей музыкального фестиваля Dream Fest, который состоялся в Баку. В рамках мероприятия певица принимала участие в закладке звезды своего коллеги Вахтанга Кикабидзе на «Аллее славы Sea Breeze». В концертной части фестиваля артистка вместе с Эмином Агаларовым исполнила композицию Kvavilebis Kvekana («Страна цветов»).

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Певица Betsy, она же Светлана Чертищева, хочет затмить собой звезду телепроекта «Дом-2» Ольгу Бузову. Исполнительница отметила, что даже не помнит композиций бывшей девушки Романа Третьякова.
«Честно, я не знаю, что поет Бузова. Я вроде слышала ее песни, но не помню, потому что она была популярна, наверное, в 2021-м. Сейчас я даже не могу вспомнить ее песни», — поделилась Betsy в беседе с News.ru.
Светлана Чертищева стала популярной после того, как ее песня «Сигма бой» «выстрелила» в мировом чарте Billboard. Композицию написал отец Чертищевой Михаил вместе с Серафимом Сидориным, известным как рок-исполнитель Мукка.

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Ковальчук показала, как отметила день рождения с Харламовым и его мамой
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Гарик Харламов организовал для своей супруги Екатерины Ковальчук вечеринку в честь ее дня рождения в одном из столичных караоке-баров. Поклонники актера в соцсетях были удивлены, насколько скромным получилось торжество.
Уточняется, что Харламов не пригласил на праздник звезд, а развлекал гостей собственным пением. Однако Екатерина осталась в восторге от мероприятия и поделилась в соцсети кадрами с торжества.

Выяснилось, что поздравить Ковальчук пришли не только ее друзья, но и свекровь, с которой у актрисы сложились очень близкие отношения. Примечательно, что мама юмориста надела платье такого же цвета, как у невестки.

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Звезда телестройки «Дом-2» Ирина Пинчук разводится с Араем Чобаняном, о чем сообщила в социальных сетях, опубликовав прощальное видео.
«Вот и все, ребятки. К сожалению, мы разводимся. Шесть лет в одном этом коротком видео… Все. Больше я ничего комментировать не хочу. Мы будем хорошо общаться как родители наших детей. Но, к сожалению, вместе мы не будем. Такая вот жизнь интересная штука», — написала Пинчук.

Поводом для скандала послужили всплывшие переписки, а также интимные снимки, когда страничку Чобаняна взломали неизвестные. Мужчина пытался убедить Пинчук, что это все фейки. Женщина согласилась помириться, если Чобанян докажет свою невиновность. Видимо, у него это не удалось.

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Терпела измены мужа 20 лет и пережила девять выкидышей: где сейчас экс-солистка группы «Комбинация» Алена Апина
24 февраля 2025, 17:59

Алена Апина (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Певице и бывшей солистке группы «Комбинация» Алене Апиной 60 лет, и она продолжает привлекать внимание публики. Сегодня певица экспериментирует с внешностью и не боится пластической хирургии. Возможно, развод спустя 25 лет брака стал для нее началом новой жизни. Как сложилась ее личная жизнь и чем занимаются бывшие супруги Апиной, расскажет «Радио 1».

Первый брак Апиной


Первый брак Алены Апиной длился всего несколько месяцев, но именно после него она получила свою известную фамилию. Валерий Апин, латыш по происхождению, был талантливым художником и старше Алены на семь лет. Они поженились, когда певице было всего 18 лет, но быстро поняли, что семейная жизнь — не для них.

После расставания певица не поддерживала связь с бывшим мужем и почти 30 лет не знала, как сложилась его судьба. Однако недавно стало известно, что Валерий Апин кардинально изменил свою жизнь: он принял постриг и стал священнослужителем. В 2021 году он окончил Саратовскую духовную семинарию, а в возрасте 66 лет служит клириком в храме Серафима Саровского в Саратове.

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Многолетние измены второго мужа


После первого неудачного брака Алена Апина с головой ушла в карьеру, а вскоре встретила Александра Иратова — организатора концертов, который стал не только ее продюсером, но и вторым мужем. Именно он помог певице выйти на новый уровень популярности, а спустя несколько лет их отношения переросли в семейные.

Алена Апина (фото: Instagram* / @neapina)

Свадьба состоялась, когда Апине было 19 лет. Союз продлился более 20 лет, но не был безоблачным. Певица долго не могла забеременеть — врачи диагностировали бесплодие. Апина пережила тяжелые испытания: девять выкидышей и внематочную беременность.

«Я была близка к помешательству. Лежу в гинекологии, вокруг женщины с животиками, как дилижансы, плавают, врачи их трубками слушают. А во мне — пустота. При виде грудного ребеночка у меня ступор наступал. Я пережила все — истерики, депрессии, отчаяние», — рассказала певица.

В итоге в 2001 году на свет появилась долгожданная дочь Ксения, которую выносила суррогатная мать.

Казалось, что семья у них крепкая, но в 2016 году певица объявила о желании развестись. Апина приняла это решение заранее, но отложила развод, чтобы не травмировать дочь, которой тогда было 15 лет. Она дождалась ее 16-летия, после чего окончательно рассталась с мужем.

Алена Апина с дочерью (фото: Instagram* / @neapina)

Откровения о браке


Долгое время певица не раскрывала подробности расставания. Только в 2021 году, в эфире программы Бориса Корчевникова «Судьба человека», она призналась, что муж систематически ей изменял. Она знала об этом, но долгое время предпочитала делать вид, что ничего не происходит, лишь бы сохранить семью.

«Александр очень непростой человек с тяжелым характером. Он гулял на стороне, я знала, но делал вид, что всего этого нет. Мне редко говорили, что я любима, красива, талантлива, что я хорошая артистка. Иратов всегда считал, что у меня всего полно от зрителей и поклонников, но мне хотелось, чтобы эти слова звучали от мужа», — поделилась Апина на передаче «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1».

По словам певицы, в браке не было романтики — муж не дарил ей цветов, не говорил комплиментов, а последние годы их отношения больше напоминали деловое партнерство. На вопрос о количестве измен Иратова Апина ответила однозначно — их было много. После развода ее бывший супруг не остался один — он довольно быстро нашел новую женщину и начал новые отношения. После развода певица начала много работать и отправилась на гастроли в США.

Алена Апина (фото: Instagram* / @neapina)

Новая жизнь Апиной


Сегодня Алена Апина продолжает выступать, пусть и не так активно, как в молодости. Ее поддерживает дочь Ксения, а сама певица уверена, что жизнь после развода не заканчивается — наоборот, она может быть яркой и насыщенной. Певица рассказала, что не отказалась бы от отношений, однако ещё раз выходить замуж не готова.

«Я два раза была замужем, и каждый раз это заканчивается не очень хорошо», — рассказала артистка VOICE.

В октябре 2024 года поклонники артистки заметили, что певица сильно похудела.

«Я выгляжу всегда по-разному, но подготовка к выступлению не дает мне расслабиться. Она заставляет меня много тренироваться, репетировать петь, смотреть на себя в зеркало и получать удовольствие. Тренировки у меня каждый день. Это и хореография, и прогулки, и фитнес — в общем, все на свете», — рассказала Алена в интервью.

Певица рассказала, что похудела уже на 15 килограмм и практически вернулась к весу, в котором была во времена «Комбинации». Апина также призналась, что добиться такого результата ей помог не только спорт, но и питание.

«В питании я исключила питание. Я ем, но очень мало, и уже привыкла к этому», — сказала она.

Кроме того, артистка сообщила, что полностью отказалась от алкоголя.

Алена Апина (фото: Instagram* / @neapina)

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Сергей Соседов (Фото: РИА Новости/Виталий Невар)

Музыкальный критик Сергей Соседов не злится на телеведущую Леру Кудрявцеву за конфликт, произошедший на шоу «Суперстар!». Как пишет VOICE, Соседов подчеркнул, что конфликты возникают спонтанно, и это «законы шоу».
«Естественно, мы это не ставим заранее, никаких постановок нет, мы не знаем, как кто себя поведет. Это возникает спонтанно, это законы шоу. Никакого зла я на нее не держу. Я забыл вообще об этом моменте, даже еще выпуск не смотрел. Сняли же мы это давным-давно. Людям же надо что-то обсуждать, пусть обсуждают», — прокомментировал собеседник.
Конфликт Кудрявцевой и Соседова произошел из-за песни умершего в 2022 году певца Юрия Шатунова «Грезы». Авторская интерпретация от композитора Сергея Челобанова понравилась всем, кроме Соседова, который заявил, что исполнение аранжировщика ввело его в ужас. Кудрявцева нецензурно выругалась, кинув в критика подушкой и ушла.

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#мир
#россия
#звёзды
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