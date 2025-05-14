Изгнанный из футбола Тарасов раскрыл источники дохода

Дмитрий Тарасов рассказал, чем занимается после роспуска его футбольной команды, с которой он участвовал в турнирах медийной лиги. Некоторое время спортсмен пытался вернуться на поле в качестве профессионального игрока, однако так и не получил достойного предложения от клубов российской премьер-лиги, передает «7Дней.ru».