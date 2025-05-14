Изгнанный из футбола Тарасов раскрыл источники дохода

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко (Фото: Инстаграм* @kostenko.94)
Дмитрий Тарасов рассказал, чем занимается после роспуска его футбольной команды, с которой он участвовал в турнирах медийной лиги. Некоторое время спортсмен пытался вернуться на поле в качестве профессионального игрока, однако так и не получил достойного предложения от клубов российской премьер-лиги, передает «7Дней.ru».
Сейчас Тарасов занимается бизнес-проектами, которые не связаны со спортом. По его словам, в деньгах он не нуждается и бездельником себя не считает.
Примечательно, что поклонники переживают за футболиста, поскольку в своем блоге он рассказывает лишь про то, как посещает фитнес-клуб и водит детей на различные занятия.
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*Запрещен в РФ
«У меня было два предложения (от РПЛ), но я отказал, потому что хочу остаться в Москве и не уезжать никуда от семьи... Хочу посоветовать не переживать за меня! Расскажу про одно из направлений. Это российская компания, которая первая в мире разработала инновационную капсулу для кальяна, в ней я являюсь партнером. Помимо этого я работаю в других направлениях, просто это не транслирую», — пояснил Дмитрий.
Примечательно, что поклонники переживают за футболиста, поскольку в своем блоге он рассказывает лишь про то, как посещает фитнес-клуб и водит детей на различные занятия.
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*Запрещен в РФ
Екатерина Коршунова