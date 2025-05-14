«Советую заниматься собой»: Дмитрий Тарасов ответил на обвинения в безделье

Дмитрий Тарасов (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)
В последнее время Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко перестали делиться деталями семейной жизни в социальных сетях. Причину этого многодетная пара не называет. Поклонницам особенно не хватает полезных советов о материнстве от российской модели.
Сегодня футболист неожиданно вышел на связь, ответив в Instagram* на вопросы подписчиков. Как обычно, аудитория не стеснялась в выражениях.
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«Не надоело бездельничать? Может, на работу устроиться?» — спросили у экс-мужа Ольги Бузовой.Однако оказалось, что спортсмен уже давно развивает бизнес — например, является партнером российской компании, о чем ранее не распространялся.
«Хочу посоветовать не переживать за меня, а заниматься собой», — прокомментировал претензии Тарасов.Оказалось, спортсмен уже давно развивает бизнес — в частности, является партнером российской компании, о чем ранее не распространялся.
«Помимо этого работаю в других направлениях, просто это не транслирую», — добавил бывший полузащитник.Теперь фанаты гадают, вернутся ли звездные супруги к активному ведению соцсетей или продолжат держать личную жизнь под замком.
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