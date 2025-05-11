«Измен не было»: Владимир Девятов рассказал, как 18 лет назад ушел от жены к другой

Владимир Девятов (Фото: РИА Новости/Антон Денисов)
70-летний народный артист России уже 18 лет наслаждается счастьем в четвертом браке. История любви Владимира Девятова и Елизаветы Горышкиной началась в ту пору, когда он был женат на другой женщине.
Российский певец встретил свою будущую супругу, когда ей было всего 22 года — разница между ними составляет 30 лет. В то время она выступала в балете артиста и его дочери Марины. Однако молодая девушка не сразу приняла ухаживания взрослого мужчины.
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«Сомневалась, естественно. Никогда в жизни я не могла на таких взрослых посмотреть и о чем-то подумать. Тем более у нас работала его супруга, что тут говорить. И я работала с Мариной. Все было не очень красиво. Я это прекрасно понимала. И тогда ему говорила: «Мне надо так тебя любить, чтобы было все равно, кто и что скажет», — вспоминает Елизавета.Сам Владимир Сергеевич утверждает, что не предавал доверия бывшей жены, а сразу и честно сознался, что у него появились чувства к другой.
«У нас произошел контакт, ну такой, визуальный. Никаких измен не было, мы просто поняли, что созданы друг для друга. Ну что поделать, вот такая ерунда получилась. Ну четвертый раз больше не буду», — пошутил он на шоу «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия-1».Читайте также:
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