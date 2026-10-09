«Измена была, но не с ней»: Пелагея впервые раскрыла настоящую причину развода с Телегиным

09 октября 2026, 16:03

Певица Пелагея рассказала о предательстве бывшего мужа

Пелагея (Фото: Instagram* / @pelageya_insta)

Пелагея впервые откровенно рассказала о причинах расставания с хоккеистом Иваном Телегиным, от которого у неё есть дочь. Развод пары сопровождался скандалами, судебными разбирательствами и спорами об алиментах и имуществе. Однако, как призналась певица в интервью Лауре Джугелии, за громкой историей стояли куда более личные обстоятельства.





По словам артистки, со временем они с супругом стали по-разному смотреть на семейную жизнь. Образ жизни, к которому вернулся Телегин, перестал соответствовать её представлениям о браке. При этом Пелагея дала понять, что проблемы в отношениях начались задолго до официального расставания, а информация о происходившем в семье постепенно просачивалась в публичное пространство.





«Хотелось нам разного. Тот образ жизни, к которому в какой-то момент вернулся мой бывший супруг, не совпадал с моими представлениями о том, как должно это происходить в браке. Гуляла информация, что гуляла не только информация. Не то чтобы он променял меня на другую девушку, он просто очень быстро начал встречаться с другой девушкой», — рассказала певица.

«Измена не была причиной? Была, но не с ней. Там уже готовилась история и с выводом средств, он был готов уходить, готовился заранее», — заявила Пелагея.