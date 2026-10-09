«Она жёстко бухала»: Сысоева раскрыла подробности конфликта с Федункив

09 октября 2026, 14:18

Надя Сысоева вспомнила, как Марина Федункив ударила её ногой в живот

Надя Сысоева (Фото: Instagram* / @inadenka)

Надя Сысоева вновь высказалась в соцсетях о конфликте с Мариной Федункив, который произошёл во время гастролей Comedy Woman. По словам актрисы, коллега тогда злоупотребляла алкоголем, а напряжение в коллективе росло с каждым днём. В какой-то момент ситуация закончилась физической стычкой, которую Надя до сих пор не может забыть.





Сысоева рассказала, что на протяжении всего тура по Владивостоку Марина много пила. Сама Надежда, как она подчёркивает, алкоголь не употребляет, поэтому поведение коллеги стало для неё и остальных участников команды серьёзным испытанием.





«Весело от загулов Марины было только ей. Вся команда очень устала. Тур — это нелегко, тур с бухающей Мариной — еще сложнее», — призналась актриса.

«Мы закрыли этот вопрос, пока она не стала ходить по интервью и рассказывать о выдуманной ее больной головой истории», — резко заявила актриса.