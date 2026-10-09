«Она жёстко бухала»: Сысоева раскрыла подробности конфликта с Федункив
Надя Сысоева вспомнила, как Марина Федункив ударила её ногой в живот
Надя Сысоева вновь высказалась в соцсетях о конфликте с Мариной Федункив, который произошёл во время гастролей Comedy Woman. По словам актрисы, коллега тогда злоупотребляла алкоголем, а напряжение в коллективе росло с каждым днём. В какой-то момент ситуация закончилась физической стычкой, которую Надя до сих пор не может забыть.
Сысоева рассказала, что на протяжении всего тура по Владивостоку Марина много пила. Сама Надежда, как она подчёркивает, алкоголь не употребляет, поэтому поведение коллеги стало для неё и остальных участников команды серьёзным испытанием.
«Весело от загулов Марины было только ей. Вся команда очень устала. Тур — это нелегко, тур с бухающей Мариной — еще сложнее», — призналась актриса.Самый неприятный эпизод произошёл по дороге на последний концерт. Весь коллектив уже загрузился в автобус и ждал Федункив. Когда Марина наконец спустилась, она решила покурить, а нервы Нади не выдержали — та сделала коллеге замечание. По версии Сысоевой, в ответ Федункив бросилась в её сторону и с разбега ударила ногой в живот.
После произошедшего Марину исключили из проекта. Надя утверждает, что в течение девяти месяцев коллега звонила ей после очередных застолий и просила прощения. В какой-то момент женщины вроде бы закрыли конфликт, однако позднее ситуация вновь обострилась. Причиной, по словам Сысоевой, стали интервью Федункив, в которых та рассказывала об этой истории в версии, не устроившей Надежду.
«Мы закрыли этот вопрос, пока она не стала ходить по интервью и рассказывать о выдуманной ее больной головой истории», — резко заявила актриса.Сысоева также напомнила, что спустя годы под её видео до сих пор появляются комментарии хейтеров с фразами о том, что Марина якобы «мало надавала» ей.