«Не ожидала»: Арина Аверина раскрыла подробности расставания с фигуристом Дмитрием Алиевым

09 октября 2026, 15:16

Гимнастка Арина Аверина подтвердила разрыв с Дмитрием Алиевым

Арина Аверина (Фото: Instagram* / @arinaverina98)

28-летняя гимнастка Арина Аверина подтвердила, что её роман с фигуристом Дмитрием Алиевым остался в прошлом. В интервью Мадонне Мур спортсменка впервые подробнее рассказала о расставании и призналась, что, несмотря на завершение отношений, им удалось сохранить дружескую связь.





По словам Арины, они хорошо проводили время вместе, а после разрыва не стали прекращать общение. Бывшие возлюбленные по-прежнему могут обратиться друг к другу за помощью и написать при необходимости.





«Да, мы были в отношениях. Нам было вместе хорошо. Когда мы расстались, мы всё равно остались друзьями. Если нужна помощь, мы можем обратиться, написать друг другу. Мы расстались на хорошей, дружеской ноте», — рассказала гимнастка.

«Не от меня исходило расставание. Можно сказать, что, да, не я была инициатором. И на этом всё. Подробности не хочу», — заявила Арина.

«По факту, я просто не ожидала этого — и всё. Это случилось неожиданно, когда меня даже не было в России», — призналась Аверина.