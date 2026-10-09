«Не ожидала»: Арина Аверина раскрыла подробности расставания с фигуристом Дмитрием Алиевым
Гимнастка Арина Аверина подтвердила разрыв с Дмитрием Алиевым
28-летняя гимнастка Арина Аверина подтвердила, что её роман с фигуристом Дмитрием Алиевым остался в прошлом. В интервью Мадонне Мур спортсменка впервые подробнее рассказала о расставании и призналась, что, несмотря на завершение отношений, им удалось сохранить дружескую связь.
По словам Арины, они хорошо проводили время вместе, а после разрыва не стали прекращать общение. Бывшие возлюбленные по-прежнему могут обратиться друг к другу за помощью и написать при необходимости.
«Да, мы были в отношениях. Нам было вместе хорошо. Когда мы расстались, мы всё равно остались друзьями. Если нужна помощь, мы можем обратиться, написать друг другу. Мы расстались на хорошей, дружеской ноте», — рассказала гимнастка.При этом Аверина дала понять, что решение расстаться исходило не от неё. Однако вдаваться в подробности спортсменка не захотела.
«Не от меня исходило расставание. Можно сказать, что, да, не я была инициатором. И на этом всё. Подробности не хочу», — заявила Арина.Не стала гимнастка раскрывать и истинную причину разрыва. Когда Мадонна Мур спросила, понимает ли она, почему их отношения закончились, Арина ответила отрицательно. Её сестра-близнец Дина в шутку предположила, что та и сама не до конца разобралась в произошедшем.
«По факту, я просто не ожидала этого — и всё. Это случилось неожиданно, когда меня даже не было в России», — призналась Аверина.На вопрос журналиста о том, не завершились ли отношения сообщением в телефоне, спортсменка уточнила, что поняла всё «по общению».
Несмотря на неожиданное расставание, Арина и Дмитрий сумели избежать серьёзного конфликта и остаться в хороших отношениях. При этом причины, по которым пара решила разойтись, так и остались за кадром.