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Измена жене с Кориковой, 20 лет брака и семья вместо светской жизни: где сейчас Даниил Страхов

Даниил Страхов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Даниил Страхов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Интерес к актёрскому искусству у Даниила Страхова проявлялся с детства. В школьные годы он посещал драмкружок, к поступлению в театральный вуз его готовил Олег Вавилов, перед ним открыла двери Школа-студия МХАТ, а затем и Щукинское училище.
Родители Даниила, этнолингвист Александр Страхов и психотерапевт Елена Соловьёва, далёкие от мира театра и кино, поддерживали его стремления. А также, кажется, не выбрав эту профессию, артист не встретил бы свою жену — Марию Леонову.

«Радио 1» вспоминает значимые кинороли в карьере Страхова, а также раскроет его секрет семейного счастья.


Встреча, дружба, любовь



Даниил Страхов познакомился со своей супругой ещё в студенческие годы: оба учились в Театральном институте имени Бориса Щукина.
«Я на Машу глаз положил сразу. А Маша ко мне какое-то время присматривалась. Эти отношения не то, чтобы сразу возникли и приобрели какой-то лирический характер. На самом деле мы стали жить вместе уже после института. Сначала короткий студенческий роман, который ничем не закончился. Каждый пошёл своей дорожкой», — признавался актёр.
После Мария и Даниил встретились в Московском драматическом театре имени Н. В. Гоголя, на сборе труппы, они возобновили отношения.

Даниил Страхов с супругой Марией Леоновой (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

В 2001 году артисты поженились, пышной церемонии не было: влюбленные пришли в загс в джинсах и майках, с собой были только обручальные кольца.
«Мне не хотелось этой безумной свадьбы, людей, крика, шума, гулянья. Мне казалось, что это настолько интимное дело, дело только двоих людей», — делилась своим мнением Мария.


«Бедная Настя» и роман с Кориковой



Будучи студентом, Страхов дебютировал на экране в картине «Карьера Артуро Уи. Новая версия», а после сыграл Виталика, друга Ольги Беловой, в знаменитой «Бригаде». Но широкую известность актёру принесла роль барона Корфа в сериале «Бедная Настя».

Однако, после выхода картины появились слухи о том, что между Страховым и актрисой Еленой Кориковой не только рабочие отношения. Говорили, что артист потерял голову от блондинки и пропадает с ней в отелях, пишет StarHit.

Сплетни дошли и до жены Даниила, которая приехала на площадку разбираться. Случилась измена, или же Мария осознала, что актёров связывали лишь работа, но конфликт был исчерпан, и супруги сохранили брак.


Другие роли



После «Бедной Насти» Страхов снимался в «Детях Арбата», исполнил роль старшего лейтенанта Панкратова в «Грозовых воротах». Военная тематика и дальше преследовала актёра: фильмы «Перегон», «Мы из будущего».

Затем Даниил принял участие в съёмках сериала «Исаев», где сыграл молодого Штирлица. Потом были «Правосудие волков» и «Апофегей». А после, казалось, Даниил пропал с экрана.

Даниил Страхов (Фото: РИА Новости/ Алексей Филиппов)

«Работой я не обижен. Но так получается, что картины, в которых я снимаюсь последние три года, по разным причинам пока не доходят до зрителя. Например, восьмисерийная картина «Инкассаторы» Юрия Быкова вроде бы куплена Первым каналом, но почему-то до сих пор её нет в эфире», — объяснял ситуацию артист.
Позже последовали роли в сериалах «Фарца», «Знахарь», «Курорт цвета хаки», «Комплекс бога».
«Не могу сказать, что мой персонаж мягкий и пушистый. Он провокативный, непростой, тем интереснее было его сыграть. Это, действительно, та работа, когда ты понимаешь, что в своей профессии, может быть, существуешь не зря. Особенно, когда по ходу изучения и освоения героя, возникает ощущение, что ты полетел», — рассказывал Даниил о своем персонаже в «Комплексе бога».


Тяга к спокойной семейной жизни



Страхов редко посещает светские мероприятия, предпочитает уединение, проводит много времени с супругой.
«Это какая-то глубокая кроличья нора, куда мы заползаем, и нам там хорошо. Для нас очень важно сохранять эту зону отчуждения, когда дальше определённой границы мы никого не пускаем», — объяснял Страхов совместное решение с женой перебраться за город.
Даниил и Мария вместе уже больше 20 лет, детей у них нет. По словам актёра, любое супружество держится на общности внутреннего мира пары, и в этом случае никакие кризисы не страшны.

Даниил Страхов с супругой Марией Леоновой (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Мария стала главной опорой в жизни артиста, особенно после того, как в 2021 году он потерял обоих родителей: в январе после долгой болезни умер Александр Борисович, а в августе скончалась Елена Алексеевна.

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Мать внебрачной дочери Кая Метова спивается, «избитая» няня Кудрявцевой пришла на ТВ: сенсации в эфире «Звезды сошлись»
03 марта 2025, 12:25

Лера Кудрявцева (Фото: кадр из программы «Звезды сошлись»)

Певец Кай Метов — отец троих детей, двое из которых рождены вне брака. Своих наследников артист охотно признал, а вот с их матерями отношения предпочитает не поддерживать. О том, как живет его бывшая возлюбленная, родившая ему дочь – расскажет «Радио 1».

Мать дочери Кая Метова спивается


Внебрачные дети Кая Метова 28-летняя дочь Анастасия и 26-летний сын Рик выросли под заботливым присмотром своего известного отца. Однако с матерью своей дочери Ольгой Метов отношения не поддерживает. В эфире программы «Звезды сошлись» выяснилось, что 48-летняя женщина страдает от алкогольной зависимости. Соседи утверждают, что она иногда проводит ночи, спя на мусорных пакетах в подъезде.

«Ольга постоянно отказывается от лечения, а принудительно никто не может ее забрать. Ее мама живет в Адлере, а дочку мы никогда не видели — только слышали разговоры», — рассказывают знакомые женщины.
Неизвестно, в курсе ли Кай Метов о трудностях, с которыми сталкивается мать его дочери. Ранее артист утверждал, что Анастасия покинула Ольгу по собственному желанию, и женщина не препятствовала этому. Сама Ольга заявляет, что не имеет проблем с алкоголем и работает на кладбище, где подобное пристрастие терпеть бы не стали.

Кай Метов (Фото: кадр из программы «Звезды сошлись»)

«Избитая» Лерой Кудрявцевой няня рассказала о поведении звезды


В ток-шоу «Звезды сошлись» также появилась Марина Рассказова, няня Леры Кудрявцевой, которая поделилась своими впечатлениями о скандальной ситуации с участницей программы.

Телеведущая воспитывает 6-летнюю дочь Марию от своего третьего мужа, хоккеиста Игоря Макарова. В начале февраля член жюри шоу «Суперстар!» заявила, что шокирована публикациями в СМИ, в которых утверждается, что она ударила няню по лицу и оскорбила ее нецензурной бранью. Более того, в статье были приведены слова менеджера кадрового агентства, который сообщил, что это уже третий случай, когда Кудрявцева проявляет неподобающее поведение по отношению к их опытным сотрудникам, из-за чего они решили прекратить сотрудничество со скандальной телеведущей.

В эфире шоу «Звезды сошлись» Тимур Еремеев прямо обратился к своей соведущей.

«Не могу не спросить после некоторых публикаций. Лера, почему ты ударила свою няню по лицу? И действительно ли ты сказала: "знай свое место, дрянь"?» — поинтересовался он.

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Исполнительница хита «Дамы за 30» опровергла эти обвинения.

«Много пишут неправды, но чтобы такое! Я не люблю оправдываться, но от всего, что я прочитала, у меня перехватило дыхание! Все няни со мной, у меня одна работала шесть лет, а потом ушла, потому что специализировалась на грудничках. Одна няня с Машей, вторая отдыхает. У меня две няни посменно», — объяснила Кудрявцева.

После этого в студию программы пришла няня Марина Рассказова и обняла Леру.

«Лера ни на кого не может повысить голос! Я попала как в семью», — отметила Марина
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Комплимент Борисову, смешной костюм Шаламе, страстный поцелуй Броуди и смелый наряд Сэндлера: как прошел «Оскар-2025»
03 марта 2025, 12:13

Фото: istockphoto / vzphotos

В Лос-Анджелесе 2 марта состоялась церемония вручения премии «Оскар». На красной дорожке можно было увидеть Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер, Селену Гомес, Деми Мур, Майли Сайрус, Холли Берри и многих других. О самых ярких и смешных событиях вечера расскажет «Радио 1».

Тимоти Шаламе в костюме банана


Одним из самых обсуждаемых эпизодов стал выход Тимоти Шаламе в экстравагантном жёлтом костюме. Образ актёра тут же сравнили с бананом или даже маслёнкой, что вызвало волну шуток в интернете.

Стоит отметить, что его спутница Кайли Дженнер выбрала наряд в соответствии с мероприятием.

Тимоти Шаламе (фото: кадр из прямой трансляции «Оскара»)

Адам Сэндлер нарушает дресс-код


Неожиданным образом удивил публику Адам Сэндлер, появившийся на «Оскаре» в спортивных шортах, голубой толстовке и кроссовках. Ведущий вечера Конан О’Брайен не смог пройти мимо такого образа и со сцены пошутил: «Адам, ты выглядишь как парень, который играет в онлайн-покер в два часа ночи».

Однако Сэндлер остался верен себе и, похоже, нисколько не смутился, несмотря на то, что его обвинили в нарушении дресс-кода, ведь другие гости премии были одеты в дорогие платья и костюмы.

«Никто не замечал, во что я одет, пока ты не поднял эту тему. Мне нравится, как я выгляжу. Потому что я хороший человек. Мне всё равно, что я ношу, а что нет. Только представь, мои шикарные спортивные шорты и пушистая толстовка настолько тебя оскорбляют, что тебе пришлось издеваться надо мной перед моими сверстниками», — ответил Сэндлер.

Адам Сэндлер (фото: кадр из прямой трансляции «Оскара»)

Провокационные выходки


Сюрпризом для зрителей стал страстный поцелуй Холли Берри и Эдриана Броуди прямо на красной дорожке. Так актёры воссоздали момент с «Оскара» — 2003, когда Броуди, получая статуэтку за роль в «Пианисте», не смог сдержать эмоций и неожиданно поцеловал Берри.

К слову, модель Эрика Пелосини также привлекла внимание — она надела провокационный полупрозрачный наряд, который практически ничего не скрывал.

Это далеко не первый раз, когда она оказывается в центре обсуждений из-за смелых образов — несколько лет назад её снимки топлес на яхте с мужем принцессы Евгении уже становились причиной громких заголовков.

«Я сняла бикини, потому что оно промокло. Обычно я никогда не хожу топлес, но когда мое бикини намокло, я решила его снять. Знаю, что ситуация выглядит некрасивой для Джека и его семьи: он на лодке в окружении трех женщин, ни одна из которых не является его женой. Мне очень жаль, если я причинила какое-то неудобство принцессе Евгении и Джеку», — прокомментировала тогда модель.

Российский фильм «Анора» — главный триумфатор премии


Фильм «Анора» (18 ) стал настоящей сенсацией, завоевав сразу пять «Оскаров», включая награды за «Лучший фильм», «Лучший режиссёр» и «Лучшую женскую роль» (Майки Мэдисон). Российские актёры Юра Борисов и Марк Эйдельштейн моментально стали героями шуток в интернете — особенно после того, как в сеть попали кадры, где они уносят огромную статуэтку «Оскара».

Юра Борисов уступил «Оскар» Кирану Калкину за его роль в фильме «Реальная боль». Тем не менее, работу российского актера высоко оценил Роберт Дауни-младший, отметив игру Борисова.

«У тебя большое будущее и ты на своем месте», — сказал голливудский актер.

Юра Борисов (фото: кадр из прямой трансляции «Оскара»)

«Оскар»-2025 посвятил особый момент пожарным Лос-Анджелеса


Одним из самых эмоциональных эпизодов вечера стало чествование пожарных, которые героически боролись с разрушительными пожарами в Лос-Анджелесе. Зал встретил их овациями, а сами сотрудники экстренных служб выразили благодарность за оказанное внимание.

Фото: кадр из прямой трансляции «Оскара»

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Мари Краймбрери и Дава улетели в Сочи перед родами
03 марта 2025, 12:08

Мари Краймбрери (Фото: Telegram @marikraimbrery)

Певица Мари Краймбрери и Дава (Давид Манукян) улетели в Сочи перед родами. Об этом влюбленные сообщили в соцсети.
Пара арендовала роскошную виллу с видом на горы. Также там есть подогреваемый бассейн и мангальная зона.

«Вот такой вид на горы я буду видеть и плавать, а потом жарить шашлыки. И вместе с любимой пойдем в баню. А, нет, тебе же нельзя. Значит один пойду в баню. Вместе потом кофе попьем, который ты сделаешь», — похвастался Дава.
Фото: Telegram @davatelega
При этом Мари, находящаяся на большом сроке беременности, отметила, что приехала в Сочи не только отдыхать, но и работать. Артистка планирует дописать тексты для нового альбома.

«Вилла с невероятным видом на горы. Дописывать тексты в альбом именно так было моей мечтой», — заявила Краймбрери.

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Жена Петросяна приехала на Байкал в костюме принцессы Дианы, купленном на барахолке
03 марта 2025, 11:50

Татьяна Брухунова

Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова приехала на Байкал, где надела горнолыжный костюм, как у принцессы Дианы.
Так, Брухунова похвасталась подписчикам своим комбинезоном. По ее словам, такой же носила принцесса Диана.

«Новый день – новый лук. Я сегодня в афигенском комбинезоне, точно такой был у принцессы Дианы. Девочки мне его нашли на барахолке. Вообще я редко такое делаю, но мимо этого комбинезона пройти не было никакой возможности», — рассказала Брухунова.

Ранее Брухунова высмеяла звёзд шоу-бизнеса, которые открыто обсуждают ее, и назвала их «сбитыми летчиками». Она заявила, что «уважаемая публика» собирается вместе на «зашкварных передачках», чтобы обсудить и перемыть ей косточки, придумывая небылицы.


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«Чистый бизнес»: Пригожин раскрыл, почему Борисов на самом деле оказался на «Оскаре»
Пригожин: в кинопремии «Оскар» сыграла роль политика
03 марта 2025, 11:46

Юра Борисов и его жена Анна (Фото: кадр трансляции премии «Оскар» на Youtube-канале Deadline Hollywood)

В США состоялась 97-я церемония вручения наград американской киноакадемии «Оскар». Среди номинантов оказался российский актер Юра Борисов. Статуэтку он не выиграл, однако был отмечен актером Робертом Дауни-младшим. Сам фильм «Анора» все же выиграл «Оскар».
Российский музыкальный продюсер, бизнесмен Иосиф Пригожин в беседе с «Радио 1» заявил, что политика — вершина шоу-бизнеса, что применимо к премии «Оскар».

«У меня 25 лет назад вышла книга "Политика — вершина шоу-бизнеса". Ничего не изменилось: политика в культуре, в спорте — кругом. То, что на "Оскаре" присутствовали наши, и то, что фильм с участием наших номинирован, — просто замечательно. Честно сказать, я вообще удивлен», — поделился продюсер.

По его словам, присутствие российских актеров на главной кинопремии в Лос-Анджеле говорит о политическом «ветре перемен».
Фото: istockphoto/Pitroviz

«Вспомните, что творилось два года назад: героем "Оскара" был Зеленский. В общем, ветер перемен дует то в одну сторону, то в другую. Сегодня Борисов сидит на премии «Оскар», и о нем говорит Роберт Дауни-младший. Это, как в "Крестном отце" — ничего личного, чистый бизнес. От любви до ненависти один шаг. Как туда, так и назад. У некоторых представителей был восход, сегодня закат. Ну, теперь снова восход», — высказался Иосиф Пригожин.

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