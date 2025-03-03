Измена жене с Кориковой, 20 лет брака и семья вместо светской жизни: где сейчас Даниил Страхов

Певец Кай Метов — отец троих детей, двое из которых рождены вне брака. Своих наследников артист охотно признал, а вот с их матерями отношения предпочитает не поддерживать. О том, как живет его бывшая возлюбленная, родившая ему дочь – расскажет «Радио 1».