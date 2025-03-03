Измена жене с Кориковой, 20 лет брака и семья вместо светской жизни: где сейчас Даниил Страхов

Даниил Страхов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Интерес к актёрскому искусству у Даниила Страхова проявлялся с детства. В школьные годы он посещал драмкружок, к поступлению в театральный вуз его готовил Олег Вавилов, перед ним открыла двери Школа-студия МХАТ, а затем и Щукинское училище.
Родители Даниила, этнолингвист Александр Страхов и психотерапевт Елена Соловьёва, далёкие от мира театра и кино, поддерживали его стремления. А также, кажется, не выбрав эту профессию, артист не встретил бы свою жену — Марию Леонову.
«Радио 1» вспоминает значимые кинороли в карьере Страхова, а также раскроет его секрет семейного счастья.
Даниил Страхов познакомился со своей супругой ещё в студенческие годы: оба учились в Театральном институте имени Бориса Щукина.
Даниил Страхов с супругой Марией Леоновой (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
В 2001 году артисты поженились, пышной церемонии не было: влюбленные пришли в загс в джинсах и майках, с собой были только обручальные кольца.
Будучи студентом, Страхов дебютировал на экране в картине «Карьера Артуро Уи. Новая версия», а после сыграл Виталика, друга Ольги Беловой, в знаменитой «Бригаде». Но широкую известность актёру принесла роль барона Корфа в сериале «Бедная Настя».
Однако, после выхода картины появились слухи о том, что между Страховым и актрисой Еленой Кориковой не только рабочие отношения. Говорили, что артист потерял голову от блондинки и пропадает с ней в отелях, пишет StarHit.
Сплетни дошли и до жены Даниила, которая приехала на площадку разбираться. Случилась измена, или же Мария осознала, что актёров связывали лишь работа, но конфликт был исчерпан, и супруги сохранили брак.
После «Бедной Насти» Страхов снимался в «Детях Арбата», исполнил роль старшего лейтенанта Панкратова в «Грозовых воротах». Военная тематика и дальше преследовала актёра: фильмы «Перегон», «Мы из будущего».
Затем Даниил принял участие в съёмках сериала «Исаев», где сыграл молодого Штирлица. Потом были «Правосудие волков» и «Апофегей». А после, казалось, Даниил пропал с экрана.
Даниил Страхов (Фото: РИА Новости/ Алексей Филиппов)
Страхов редко посещает светские мероприятия, предпочитает уединение, проводит много времени с супругой.
Даниил Страхов с супругой Марией Леоновой (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Мария стала главной опорой в жизни артиста, особенно после того, как в 2021 году он потерял обоих родителей: в январе после долгой болезни умер Александр Борисович, а в августе скончалась Елена Алексеевна.
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«Радио 1» вспоминает значимые кинороли в карьере Страхова, а также раскроет его секрет семейного счастья.
Встреча, дружба, любовь
Даниил Страхов познакомился со своей супругой ещё в студенческие годы: оба учились в Театральном институте имени Бориса Щукина.
«Я на Машу глаз положил сразу. А Маша ко мне какое-то время присматривалась. Эти отношения не то, чтобы сразу возникли и приобрели какой-то лирический характер. На самом деле мы стали жить вместе уже после института. Сначала короткий студенческий роман, который ничем не закончился. Каждый пошёл своей дорожкой», — признавался актёр.После Мария и Даниил встретились в Московском драматическом театре имени Н. В. Гоголя, на сборе труппы, они возобновили отношения.
Даниил Страхов с супругой Марией Леоновой (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
В 2001 году артисты поженились, пышной церемонии не было: влюбленные пришли в загс в джинсах и майках, с собой были только обручальные кольца.
«Мне не хотелось этой безумной свадьбы, людей, крика, шума, гулянья. Мне казалось, что это настолько интимное дело, дело только двоих людей», — делилась своим мнением Мария.
«Бедная Настя» и роман с Кориковой
Будучи студентом, Страхов дебютировал на экране в картине «Карьера Артуро Уи. Новая версия», а после сыграл Виталика, друга Ольги Беловой, в знаменитой «Бригаде». Но широкую известность актёру принесла роль барона Корфа в сериале «Бедная Настя».
Однако, после выхода картины появились слухи о том, что между Страховым и актрисой Еленой Кориковой не только рабочие отношения. Говорили, что артист потерял голову от блондинки и пропадает с ней в отелях, пишет StarHit.
Сплетни дошли и до жены Даниила, которая приехала на площадку разбираться. Случилась измена, или же Мария осознала, что актёров связывали лишь работа, но конфликт был исчерпан, и супруги сохранили брак.
Другие роли
После «Бедной Насти» Страхов снимался в «Детях Арбата», исполнил роль старшего лейтенанта Панкратова в «Грозовых воротах». Военная тематика и дальше преследовала актёра: фильмы «Перегон», «Мы из будущего».
Затем Даниил принял участие в съёмках сериала «Исаев», где сыграл молодого Штирлица. Потом были «Правосудие волков» и «Апофегей». А после, казалось, Даниил пропал с экрана.
Даниил Страхов (Фото: РИА Новости/ Алексей Филиппов)
«Работой я не обижен. Но так получается, что картины, в которых я снимаюсь последние три года, по разным причинам пока не доходят до зрителя. Например, восьмисерийная картина «Инкассаторы» Юрия Быкова вроде бы куплена Первым каналом, но почему-то до сих пор её нет в эфире», — объяснял ситуацию артист.Позже последовали роли в сериалах «Фарца», «Знахарь», «Курорт цвета хаки», «Комплекс бога».
«Не могу сказать, что мой персонаж мягкий и пушистый. Он провокативный, непростой, тем интереснее было его сыграть. Это, действительно, та работа, когда ты понимаешь, что в своей профессии, может быть, существуешь не зря. Особенно, когда по ходу изучения и освоения героя, возникает ощущение, что ты полетел», — рассказывал Даниил о своем персонаже в «Комплексе бога».
Тяга к спокойной семейной жизни
Страхов редко посещает светские мероприятия, предпочитает уединение, проводит много времени с супругой.
«Это какая-то глубокая кроличья нора, куда мы заползаем, и нам там хорошо. Для нас очень важно сохранять эту зону отчуждения, когда дальше определённой границы мы никого не пускаем», — объяснял Страхов совместное решение с женой перебраться за город.Даниил и Мария вместе уже больше 20 лет, детей у них нет. По словам актёра, любое супружество держится на общности внутреннего мира пары, и в этом случае никакие кризисы не страшны.
Даниил Страхов с супругой Марией Леоновой (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Мария стала главной опорой в жизни артиста, особенно после того, как в 2021 году он потерял обоих родителей: в январе после долгой болезни умер Александр Борисович, а в августе скончалась Елена Алексеевна.
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Анастасия Чубина