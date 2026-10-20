Достижения.рф

«Измены не было»: Экс-бойфренд Анны Пересильд впервые рассказал об их расставании

Актёр Ярослав Могильников впервые рассказал о расставании с Анной Пересильд
Ярослав Могильников (Фото: Telegram @yage_mudriy)

Молодой актёр Ярослав Могильников, сыгравший Ералаша в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», в подкасте Матвея Кузьмича «ЛИФТ» впервые высказался о расставании с Анной Пересильд.



Артист признался, что считает роман с Анной опытом, который был необходим для них обоих.

«На тот момент я был очень инфантильным человеком и не до конца понимал, что такое отношения и каким нужно быть в этих отношениях. В любом случае я очень благодарен этому опыту. Если бы этого не было, то не было бы и того, что я имею сейчас. Главное, что все счастливы. Потом пошёл какой‑то слух, что я якобы изменил, но никакой измены не было», — рассказал Могильников.
Ярослав пояснил, что разрыв произошёл по его инициативе. По словам актёра, позже он извинился перед Пересильд, поскольку ему было искренне жаль, что всё так вышло.
Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0