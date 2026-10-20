«Измены не было»: Экс-бойфренд Анны Пересильд впервые рассказал об их расставании
Актёр Ярослав Могильников впервые рассказал о расставании с Анной Пересильд
Молодой актёр Ярослав Могильников, сыгравший Ералаша в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», в подкасте Матвея Кузьмича «ЛИФТ» впервые высказался о расставании с Анной Пересильд.
Артист признался, что считает роман с Анной опытом, который был необходим для них обоих.
«На тот момент я был очень инфантильным человеком и не до конца понимал, что такое отношения и каким нужно быть в этих отношениях. В любом случае я очень благодарен этому опыту. Если бы этого не было, то не было бы и того, что я имею сейчас. Главное, что все счастливы. Потом пошёл какой‑то слух, что я якобы изменил, но никакой измены не было», — рассказал Могильников.Ярослав пояснил, что разрыв произошёл по его инициативе. По словам актёра, позже он извинился перед Пересильд, поскольку ему было искренне жаль, что всё так вышло.