«Измены не было»: Экс-бойфренд Анны Пересильд впервые рассказал об их расставании

20 октября 2026, 11:07

Актёр Ярослав Могильников впервые рассказал о расставании с Анной Пересильд

Ярослав Могильников (Фото: Telegram @yage_mudriy)

Молодой актёр Ярослав Могильников, сыгравший Ералаша в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», в подкасте Матвея Кузьмича «ЛИФТ» впервые высказался о расставании с Анной Пересильд.





Артист признался, что считает роман с Анной опытом, который был необходим для них обоих.

«На тот момент я был очень инфантильным человеком и не до конца понимал, что такое отношения и каким нужно быть в этих отношениях. В любом случае я очень благодарен этому опыту. Если бы этого не было, то не было бы и того, что я имею сейчас. Главное, что все счастливы. Потом пошёл какой‑то слух, что я якобы изменил, но никакой измены не было», — рассказал Могильников.