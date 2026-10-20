Вдова Кашпировского пытается отобрать у его сына дом в США
Вдова Кашпировского пытается отобрать у его сына дом в США — якобы перед смертью гипнотизёр «отменил» завещание и оставил всё наследство ей. Об этом пишет SHOT.
Сын целителя Сергио Монтана сообщил, что отец оставил завещание в его пользу. Но после смерти Кашпировского вдова Гулизар Чалбашова заявила, что документ утратил силу и теперь всё имущество должно перейти к ней.
Сергио считает, что Анатолий не мог изменить последнюю волю, и предполагает, что это могло быть сделано под влиянием «сверхъестественных сил» или же по инициативе жены. Уточняется, что при жизни Кашпировский переписал на молодую супругу московскую квартиру и передавал ей все свои доходы.
Один оставшийся объект из спорного имущества — дом в Калифорнии стоимостью $340 тысяч (₽29 млн). По словам Сергио, они приобрели недвижимость вместе с отцом через совместную компанию. Монтана не стал оформлять недвижимость на себя из-за развода. Однако спустя некоторое время Кашпировский без согласия сына переписал дом на свое имя, пообещав вернуть его после завершения судебного разбирательства.
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