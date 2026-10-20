20 октября 2026, 10:08

SHOT: Вдова Кашпировского Чалбашова пытается отобрать у его сына дом в США

Анатолий Кашпировский (Фото: Instagram* / @anatoly_kashpirovskiy)

Вдова Кашпировского пытается отобрать у его сына дом в США — якобы перед смертью гипнотизёр «отменил» завещание и оставил всё наследство ей. Об этом пишет SHOT.