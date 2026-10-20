Рэпера Navai отпустили из СИЗО Казахстана под залог
Рэпера Navai (настоящее имя — Наваи Бакиров) отпустили из СИЗО Казахстана под залог. Об этом пишет Baza.
Музыканта задержали во вторник, 13 октября, на пограничном пункте «Кордай» при въезде в Казахстан из Кыргызстана. В кармане водительского сиденья его автомобиля обнаружили 2,5 грамма марихуаны.
В машине также были менеджер и водитель артиста. Всех троих задержали, но позже менеджера и водителя освободили.
Ранее адвокат рэпера Рена Керимова сообщила, что Бакиров находится в хорошем состоянии: он читает книги, пишет стихи, поддерживает общение с другими заключёнными и сохраняет чувство юмора. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: