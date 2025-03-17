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Измены, развод с Брежневой и депрессия: как сейчас живет Константин Меладзе и чем зарабатывает миллионы

Константин Меладзе (фото: Instagram* / meladzemusic)

Константин Меладзе (фото: Instagram* / meladzemusic)

После февраля 2022 года знаменитый продюсер и композитор Константин Меладзе уехал за границу. В последние годы он избегал публичных появлений и практически не общался с прессой.
По информации инсайдеров, Меладзе переживал тяжелый жизненный период: развод с женой, потеря стабильного дохода и затяжная депрессия. О том, как живет Константин Меладзе в эмиграции и чем он занимается сегодня, расскажет «Радио 1».

Детство и начало творческого пути Константина Меладзе


Константин Меладзе родился 11 мая 1963 года в курортном Батуми. Его родители Шота Константинович и Нелли Акакиевна были инженерами. В семье также росли брат Валерий Меладзе и сестра Лиана Меладзе.

Интерес к музыке у Константина появился после просмотра фильма «Полонез Огинского» в конце 60-х годов. Его впечатлило всё: актерская игра, музыкальное сопровождение, сюжет. Тогда он решил, что хочет связать свою жизнь с музыкой. Однако, когда он пришел на прослушивание в музыкальную школу, преподаватели вынесли неутешительный вердикт: у него нет слуха и чувства ритма.

Это стало ударом для мальчика, который и без того был замкнутым и заикался. Чтобы преодолеть неуверенность, он начал заниматься спортом. Однако мечту о музыке не оставил: самостоятельно освоил гитару и пианино, а позже стал мульти-инструменталистом.

Константин и Валерий Меладзе (фото: Instagram* / meladzemusic)

После школы Константин Меладзе поступил в Николаевский кораблестроительный институт. После выпуска он работал инженером-проектировщиком в конструкторском бюро, но вскоре его жизнь сделала резкий поворот.

Музыкальная карьера Константина Меладзе


Судьбоносным моментом в жизни композитора стала случайная встреча: один из его друзей увидел его музыкальные наброски и разглядел в них талант. Так Константин Меладзе оказался в студенческой группе «Апрель», где начался его путь в шоу-бизнесе. Тем временем подрос его младший брат Валерий Меладзе, который поддержал Константина и начал заниматься музыкой. Уже в 90-х Константин записал для Валерия множество хитов, которые тот исполняет до сих пор.

Долгое время Константин Меладзе оставался в тени, а его имя было известно лишь в узких кругах. Однако в конце 90-х он начал появляться на публике, а настоящий успех ждал его впереди.

Создание группы «ВИА Гра»


В 2000 году Константину пришла идея создать женскую музыкальную группу с ярким названием «ВИА Гра». Коллектив буквально в считанные месяцы стал популярен. Уже через пару лет «ВИА Гра» превратилась в группу всероссийского масштаба, о которой знал каждый.

Константин Меладзе (фото: Instagram* / meladzemusic)

Этот проект принес Константину Меладзе огромную популярность. Он наконец-то вышел из тени своего брата, стал гастролировать, а позже они с Валерием Меладзе создали совместную шоу-программу на двоих.

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Личная жизнь: 10 лет тайных свиданий


В 90-х Константин Меладзе женился на Яне Сумм, которая родила ему троих детей. Их семья казалась крепкой, однако в 2013 году стало известно о разводе после 19 лет брака. Причина оказалась банальной — другая женщина. Ею стала Вера Брежнева, бывшая участница «ВИА Гры». Их романтические отношения начались еще в 2005 году, но долгое время оставались тайной.

«До сих пор не проходит возмущение от того, что человек совершает поступки какой-то масштабной гадости, строя при этом невинный взгляд или оправдываясь хорошими словами про любовь и заботу. От меня же на протяжении 10 лет все скрывали! Говорили: "Нет, ты что? Мы просто дружим и сотрудничаем!"» — говорила Сумм.

В 2015 году Меладзе и Брежнева официально оформили брак. Их свадьба прошла в Италии в узком кругу, без лишней огласки. Разница в возрасте между супругами составляла 19 лет.

«Моё путешествие среди женщин закончено, я нашёл единственную. Очень переживаю за знакомых, которые разводятся, ведь помню, каково это», — подчёркивал Меладзе.

Константин Меладзе и Вера Брежнева (фото: Instagram* / meladzemusic)

После развода Яна Сумм вновь вышла замуж, а Константин Меладзе продолжил поддерживать детей, как материально, так и творчески.

Слухи о романе с Эрикой Герцег и развод с Верой Брежневой


В 2019 году появились слухи о новом романе Меладзе — на этот раз с участницей «ВИА Гры» Эрикой Герцег. Брежнева лишь отшутилась, заявив, что её муж настолько загружен работой, что у него просто нет времени на романы. Однако в июле 2022 года в СМИ заговорили о возможном разводе пары. В конце 2023 года Вера Брежнева выпустила мини-альбом на украинском языке, официально подтвердив расставание с Константином.

«Конечно, я не люблю выносить на публику сложные моменты своей жизни, но это есть факт, да. Развод — сложно. Вот я сейчас говорю, у меня слезы. Это было сложно» — сообщила певица.

Затяжная депрессия и эмиграция в Италию


После того как в феврале 2022 года Константин Меладзе и Вера Брежнева покинули Россию и переехали в Италию, композитор столкнулся с глубоким эмоциональным кризисом. Развод с Брежневой усугубил его состояние, он потерял стабильный источник дохода и потерял интерес к музыке.

Константин Меладзе (фото: Instagram* / meladzemusic)

По информации от его знакомых, ему предлагали крупный гонорар за написание новой песни, но он отказался, сославшись на полное отсутствие вдохновения, несмотря на финансовые трудности.

Константин Меладзе продолжает зарабатывать в России


Тем не менее, даже несмотря на затяжную депрессию и эмиграцию, Меладзе продолжает зарабатывать деньги в России. Хотя он официально закрыл своё ИП, его компания ООО «Меладзе Мьюзик» продолжает показывать впечатляющие финансовые результаты. Так, по итогам 2024 года прибыль лейбла составила 85,3 миллиона рублей, что почти в пять раз больше, чем в 2023 году, когда доход был всего 16,7 миллиона.

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«Лесные декорации и торт в четыре этажа»: Стало известно, сколько продюсер Рудковская потратила на свой юбилей
Продюсер Яна Рудковская потратила на свой юбилей свыше шести миллионов рублей
17 марта 2025, 14:33

Яна Рудковская (Кадр из видео: Телеграм @doveoftheworld)

Известный российский продюсер Яна Рудковская потратила на празднование своего 50-летнего юбилея более шести миллионов рублей. Мероприятие проходило в её московском особняке на Волхонке.
Расходы знаменитости на праздничное мероприятие подсчитал телеграм-канал «Звездач». Сам особняк и поляна перед ним были оформлены декорациями в стиле волшебного леса. Место юбилейного действа украшали затейливые цветы и фигуры разных животных. По оценке декоратора Марины Миланской, такое оформление пространства обошлось российской телеведущей, музыкальному продюсеру и предпринимательнице не менее чем в пять миллионов рублей.

Гвоздём застольной программы празднества стал четырёхэтажный интерактивный торт со спецэффектами. Кондитер Максим Синицкий полагает, что это чудо сладкой кулинарии может стоит более миллиона рублей.

Сама виновница торжества заявила, что очень довольна и тортом, и праздником вообще, так как всегда любила сказки, а на этом празднике волшебное действо, без сомнения, удалось, оправдав вложенные немалые средства.

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​* Признан иноагентом в РФ
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Звездная болезнь, проблемы с наркотиками, конфликты с бандитами и переезд в США: как живет король рэпа Богдан Титомир
17 марта 2025, 14:32

Богдан Титомир (Фото: РИА Новости/Михаил Фомичев)

Богдан Титомир — яркая звезда 90-х, первый российский рэпер и законодатель моды на широкие штаны и стрижку «площадка».
Он стал известен благодаря фразе «Пипл хавает», которая стала крылатой. В материале «Радио 1» мы расскажем о его криминальном прошлом, женщине, изменившей его жизнь, и угасании популярности.

Образ хулигана

Несмотря на образ хулигана, который прочно ассоциируется с Богданом Титомиром, его детство было наполнено учебой и творческими увлечениями.

Родившись в 1967 году в Одессе в семье со средним достатком, он с ранних лет проявлял интерес к музыке. Его мама работала экономистом-программистом, а папа — инженером-строителем.

После окончания учебы родители по распределению переехали в Северодонецк, затем в Киев, а позже осели в Сумах. Как вспоминает сам Богдан, у отца были проблемы с алкоголем, что привело к разводам. С юных лет будущая звезда рэпа стремилась к музыкальному самовыражению: уже в пять лет он занимался с репетитором, а позже поступил в музыкальную школу.

Кроме того, в первом классе он начал активно заниматься плаванием и дзюдо, достигнув звания кандидата в мастера спорта. Параллельно с этим он освоил профессию режиссера массовых представлений и получил диплом о высшем образовании.

Фото: iStock/Egor Maltsev

Звёздная болезнь и проблемы с «запрещёнкой»

Группа «Кар-Мэн» появилась на музыкальной сцене в 1989 году и быстро завоевала популярность, став настоящим феноменом своего времени. Именно в этом коллективе Богдан Титомир впервые громко заявил о себе, приковав внимание широкой аудитории. Однако после двух лет участия в проекте он решил покинуть группу и отправиться в свободное плавание.

Слава и успех вскружили ему голову, и, как это часто бывает с молодыми звездами, привели к неожиданным последствиям. В середине 90-х годов Богдан оказался на грани разрушения, когда стал увлекаться наркотиками. Его жизнь наполнилась рискованными поступками, и несколько раз он подвергался аресту за контрабанду запрещённых веществ. В одном из интервью сам артист откровенно признался, что звёздная болезнь и чувство безнаказанности стали катализаторами его проблем.

Интимная близость

Пластинки Богдана Титомира быстро раскупались, а его клипы часто крутили по телевидению. Харизматичный певец любил эпатировать публику, и тема интимной близости стала центральной в его творчестве. Поклонницы были без ума от него, часто пробирались в гримёрки и ждали после концертов.

Фото: iStock/master1305

Однако вскоре он резко решил покинуть Россию и уехать в Америку, объясняя это желанием изучить культуру, но позже признался, что у него были проблемы с бандитскими группировками. В Штатах он провёл почти четыре года.

Когда ситуация успокоилась, Богдан вернулся в Россию и начал новую жизнь в Москве. Он открыл клуб «Газгольдер», чтобы продвигать молодёжную культуру и талантливых артистов. К этому времени он уже завязал с наркотиками, изменил имидж и увлёкся тибетской философией, пропагандируя вегетарианство и здоровый образ жизни.

Больная «любовь»

На пике популярности Богдан Титомир не задумывался о серьёзных отношениях и семье, наслаждаясь свободной жизнью.

Однако всё изменилось, когда он встретил девушку во время отдыха в Сочи, и у них завязались серьёзные отношения. Когда она забеременела, её мать заставила её сделать аборт, что сильно повлияло на Титомира.

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Частые смены партнёрш негативно сказывались на репутации Богдана Титомира. Однажды студентка МГИМО Ангелина Дорошенкова обвинила его в домогательствах и рукоприкладстве. Хотя девушка не подавала заявление в полицию, она обратилась за поддержкой к своим друзьям, которые стали свидетелями произошедшего.

Сам певец предпочёл не комментировать эту ситуацию. К своим 58 годам Титомир так и не стал отцом.

Богдан Титомир сейчас

После возвращения в Москву Богдан Титомир стал диджеем и продюсером, продвигая таких исполнителей, как Баста и Тати. В последние годы он появляется в интернет-шоу и на телевидении, но его поведение часто вызывает скандалы.

На проекте «В темноте» Титомир покинул шоу почти сразу из-за своего неадекватного поведения, включая агрессию и нарушение правил. Организаторы были вынуждены отстранить его от участия.

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#артист
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«Они как из сериала»: Солистка «Непары» поддержала роман Мизулиной и SHAMAN
Певица Храмова поддержала роман Мизулиной и SHAMAN
17 марта 2025, 14:26

SHAMAN (фото: Telegram @shaman_channel)

Солистка группы «Непара» Дарья Храмова на концерте лауреатов премии «Золотой граммофон» поддержала роман главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной и певца SHAMAN (Ярослав Дронов).
«Они даже похожи чем-то. Они просто как из сериала про "Дом дракона". Но на самом деле, безусловно, это очень здорово, когда люди находят друг друга. И очень хотелось бы, чтобы у каждого человека в жизни была вторая половинка», — приводит NEWS.ru слова Храмовой.

По ее словам, наличие второй половинки очень помогает и поддерживает в жизни.

О том, что пара в отношениях, стало известно на одном из концертов певца. Затем Дронов разместил в сети воодушевленный пост, поблагодарив Мизулину и фанатов.

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«Людям без чувства юмора не смотреть»: Алексей Чумаков ответил на хейт после своего скандального интервью
Алексей Чумаков призвал людей без чувства юмора не смотреть его интервью
17 марта 2025, 13:56

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук (фото: ВКонтакте @chumakoff_ru)

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук стали гостями шоу «Света вокруг света» Светланы Бондарчук. Супруги многое обсудили, в том числе совместную жизнь, воспитание детей и секреты счастливого и гармоничного брака.
Однако зрители остались возмущены интервью, а именно провокационными заявлениями Чумакова о супруге и браке. Певец заявил, что в супружеской жизни никто никому ничего не должен. Также он неоднозначно высказался о первом впечатлении, которое на него произвела Юлия.

«Не, ну хорошая, симпатичная девушка. Красивая, яркая, живая, секси. У меня тогда были критерии: вдул бы или не вдул. Вдул с последствиями», – отметил Чумаков.
Этим заявлением публика была шокирована. Слова Алексея о женщине, которая родила ему двоих детей, сразу же назвали «дном». Вероятно, многие поклонницы мысленно добавили артиста в список red flags.

Алексей не придал особого значения разгоревшемуся скандалу, но в соцсетях всё же прокомментировал произошедшее. Он заявил, что сейчас, спустя 17 лет совместной жизни с Юлией, у него абсолютно такие же мысли, и это, по его словам, прекрасно.

«А если судьба подарит нам еще "последствие", мы будем только счастливы!!! Людям без чувства юмора, целующимся через салфетку и думающим, что детей находят в капусте, не смотреть!», – написал музыкант.
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#семья
#скандал
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Адвокат дочери Петросяна Бродская: Юморист мог сменить замки в квартире, откуда хочет выписать Викторину
Адвокат Бродская: Петросян сменил замки в квартире, откуда хочет выписать дочь
17 марта 2025, 13:40

Евгений Петросян (Кадр из видео: @PetrosyanLive)

Известный юморист Евгений Петросян мог сменить замки в квартире, из которой уже давно пытается выписать свою дочь от предыдущих отношений. Такое мнение высказала адвокат наследницы комика Мария Бродская.
Юрист в эфире программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ сообщила, что Викторина не согласна с намерением отца лишить её жилья и считает его неправомерным. Она жила в этой квартире, регулярно оплачивала коммунальные платежи, а теперь даже не может забрать оттуда свои вещи, сказала Бродская. Адвокат предположила, что Петросян уже сменил ​дверные замки в жилище дочери.

«Она находится в России, работает здесь. У друзей останавливается, у подруги, с которой она работает. Собственности на территории России у нее никакой нет», — подчеркнула ​защищающая интересы Викторины ​правовед.

Напомним, Петросян обратился в суд в декабре прошлого года с требованием выписать из московской квартиры его старшую дочь. Однако иск был не принят из-за ошибок, допущенных при его составлении. Юморист не сдался, повторно подготовил все документы и вновь передал их в суд. Новый иск был принят к рассмотрению.

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