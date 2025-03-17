Измены, развод с Брежневой и депрессия: как сейчас живет Константин Меладзе и чем зарабатывает миллионы

Константин Меладзе (фото: Instagram* / meladzemusic)
После февраля 2022 года знаменитый продюсер и композитор Константин Меладзе уехал за границу. В последние годы он избегал публичных появлений и практически не общался с прессой.
По информации инсайдеров, Меладзе переживал тяжелый жизненный период: развод с женой, потеря стабильного дохода и затяжная депрессия. О том, как живет Константин Меладзе в эмиграции и чем он занимается сегодня, расскажет «Радио 1».
Константин Меладзе родился 11 мая 1963 года в курортном Батуми. Его родители Шота Константинович и Нелли Акакиевна были инженерами. В семье также росли брат Валерий Меладзе и сестра Лиана Меладзе.
Интерес к музыке у Константина появился после просмотра фильма «Полонез Огинского» в конце 60-х годов. Его впечатлило всё: актерская игра, музыкальное сопровождение, сюжет. Тогда он решил, что хочет связать свою жизнь с музыкой. Однако, когда он пришел на прослушивание в музыкальную школу, преподаватели вынесли неутешительный вердикт: у него нет слуха и чувства ритма.
Это стало ударом для мальчика, который и без того был замкнутым и заикался. Чтобы преодолеть неуверенность, он начал заниматься спортом. Однако мечту о музыке не оставил: самостоятельно освоил гитару и пианино, а позже стал мульти-инструменталистом.
После школы Константин Меладзе поступил в Николаевский кораблестроительный институт. После выпуска он работал инженером-проектировщиком в конструкторском бюро, но вскоре его жизнь сделала резкий поворот.
Судьбоносным моментом в жизни композитора стала случайная встреча: один из его друзей увидел его музыкальные наброски и разглядел в них талант. Так Константин Меладзе оказался в студенческой группе «Апрель», где начался его путь в шоу-бизнесе. Тем временем подрос его младший брат Валерий Меладзе, который поддержал Константина и начал заниматься музыкой. Уже в 90-х Константин записал для Валерия множество хитов, которые тот исполняет до сих пор.
Долгое время Константин Меладзе оставался в тени, а его имя было известно лишь в узких кругах. Однако в конце 90-х он начал появляться на публике, а настоящий успех ждал его впереди.
В 2000 году Константину пришла идея создать женскую музыкальную группу с ярким названием «ВИА Гра». Коллектив буквально в считанные месяцы стал популярен. Уже через пару лет «ВИА Гра» превратилась в группу всероссийского масштаба, о которой знал каждый.
Этот проект принес Константину Меладзе огромную популярность. Он наконец-то вышел из тени своего брата, стал гастролировать, а позже они с Валерием Меладзе создали совместную шоу-программу на двоих.
В 90-х Константин Меладзе женился на Яне Сумм, которая родила ему троих детей. Их семья казалась крепкой, однако в 2013 году стало известно о разводе после 19 лет брака. Причина оказалась банальной — другая женщина. Ею стала Вера Брежнева, бывшая участница «ВИА Гры». Их романтические отношения начались еще в 2005 году, но долгое время оставались тайной.
В 2015 году Меладзе и Брежнева официально оформили брак. Их свадьба прошла в Италии в узком кругу, без лишней огласки. Разница в возрасте между супругами составляла 19 лет.
После развода Яна Сумм вновь вышла замуж, а Константин Меладзе продолжил поддерживать детей, как материально, так и творчески.
В 2019 году появились слухи о новом романе Меладзе — на этот раз с участницей «ВИА Гры» Эрикой Герцег. Брежнева лишь отшутилась, заявив, что её муж настолько загружен работой, что у него просто нет времени на романы. Однако в июле 2022 года в СМИ заговорили о возможном разводе пары. В конце 2023 года Вера Брежнева выпустила мини-альбом на украинском языке, официально подтвердив расставание с Константином.
После того как в феврале 2022 года Константин Меладзе и Вера Брежнева покинули Россию и переехали в Италию, композитор столкнулся с глубоким эмоциональным кризисом. Развод с Брежневой усугубил его состояние, он потерял стабильный источник дохода и потерял интерес к музыке.
По информации от его знакомых, ему предлагали крупный гонорар за написание новой песни, но он отказался, сославшись на полное отсутствие вдохновения, несмотря на финансовые трудности.
Тем не менее, даже несмотря на затяжную депрессию и эмиграцию, Меладзе продолжает зарабатывать деньги в России. Хотя он официально закрыл своё ИП, его компания ООО «Меладзе Мьюзик» продолжает показывать впечатляющие финансовые результаты. Так, по итогам 2024 года прибыль лейбла составила 85,3 миллиона рублей, что почти в пять раз больше, чем в 2023 году, когда доход был всего 16,7 миллиона.
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Детство и начало творческого пути Константина Меладзе
Константин Меладзе родился 11 мая 1963 года в курортном Батуми. Его родители Шота Константинович и Нелли Акакиевна были инженерами. В семье также росли брат Валерий Меладзе и сестра Лиана Меладзе.
Интерес к музыке у Константина появился после просмотра фильма «Полонез Огинского» в конце 60-х годов. Его впечатлило всё: актерская игра, музыкальное сопровождение, сюжет. Тогда он решил, что хочет связать свою жизнь с музыкой. Однако, когда он пришел на прослушивание в музыкальную школу, преподаватели вынесли неутешительный вердикт: у него нет слуха и чувства ритма.
Это стало ударом для мальчика, который и без того был замкнутым и заикался. Чтобы преодолеть неуверенность, он начал заниматься спортом. Однако мечту о музыке не оставил: самостоятельно освоил гитару и пианино, а позже стал мульти-инструменталистом.
Константин и Валерий Меладзе (фото: Instagram* / meladzemusic)
После школы Константин Меладзе поступил в Николаевский кораблестроительный институт. После выпуска он работал инженером-проектировщиком в конструкторском бюро, но вскоре его жизнь сделала резкий поворот.
Музыкальная карьера Константина Меладзе
Судьбоносным моментом в жизни композитора стала случайная встреча: один из его друзей увидел его музыкальные наброски и разглядел в них талант. Так Константин Меладзе оказался в студенческой группе «Апрель», где начался его путь в шоу-бизнесе. Тем временем подрос его младший брат Валерий Меладзе, который поддержал Константина и начал заниматься музыкой. Уже в 90-х Константин записал для Валерия множество хитов, которые тот исполняет до сих пор.
Долгое время Константин Меладзе оставался в тени, а его имя было известно лишь в узких кругах. Однако в конце 90-х он начал появляться на публике, а настоящий успех ждал его впереди.
Создание группы «ВИА Гра»
В 2000 году Константину пришла идея создать женскую музыкальную группу с ярким названием «ВИА Гра». Коллектив буквально в считанные месяцы стал популярен. Уже через пару лет «ВИА Гра» превратилась в группу всероссийского масштаба, о которой знал каждый.
Константин Меладзе (фото: Instagram* / meladzemusic)
Этот проект принес Константину Меладзе огромную популярность. Он наконец-то вышел из тени своего брата, стал гастролировать, а позже они с Валерием Меладзе создали совместную шоу-программу на двоих.
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Личная жизнь: 10 лет тайных свиданий
В 90-х Константин Меладзе женился на Яне Сумм, которая родила ему троих детей. Их семья казалась крепкой, однако в 2013 году стало известно о разводе после 19 лет брака. Причина оказалась банальной — другая женщина. Ею стала Вера Брежнева, бывшая участница «ВИА Гры». Их романтические отношения начались еще в 2005 году, но долгое время оставались тайной.
«До сих пор не проходит возмущение от того, что человек совершает поступки какой-то масштабной гадости, строя при этом невинный взгляд или оправдываясь хорошими словами про любовь и заботу. От меня же на протяжении 10 лет все скрывали! Говорили: "Нет, ты что? Мы просто дружим и сотрудничаем!"» — говорила Сумм.
В 2015 году Меладзе и Брежнева официально оформили брак. Их свадьба прошла в Италии в узком кругу, без лишней огласки. Разница в возрасте между супругами составляла 19 лет.
«Моё путешествие среди женщин закончено, я нашёл единственную. Очень переживаю за знакомых, которые разводятся, ведь помню, каково это», — подчёркивал Меладзе.
Константин Меладзе и Вера Брежнева (фото: Instagram* / meladzemusic)
После развода Яна Сумм вновь вышла замуж, а Константин Меладзе продолжил поддерживать детей, как материально, так и творчески.
Слухи о романе с Эрикой Герцег и развод с Верой Брежневой
В 2019 году появились слухи о новом романе Меладзе — на этот раз с участницей «ВИА Гры» Эрикой Герцег. Брежнева лишь отшутилась, заявив, что её муж настолько загружен работой, что у него просто нет времени на романы. Однако в июле 2022 года в СМИ заговорили о возможном разводе пары. В конце 2023 года Вера Брежнева выпустила мини-альбом на украинском языке, официально подтвердив расставание с Константином.
«Конечно, я не люблю выносить на публику сложные моменты своей жизни, но это есть факт, да. Развод — сложно. Вот я сейчас говорю, у меня слезы. Это было сложно» — сообщила певица.
Затяжная депрессия и эмиграция в Италию
После того как в феврале 2022 года Константин Меладзе и Вера Брежнева покинули Россию и переехали в Италию, композитор столкнулся с глубоким эмоциональным кризисом. Развод с Брежневой усугубил его состояние, он потерял стабильный источник дохода и потерял интерес к музыке.
Константин Меладзе (фото: Instagram* / meladzemusic)
По информации от его знакомых, ему предлагали крупный гонорар за написание новой песни, но он отказался, сославшись на полное отсутствие вдохновения, несмотря на финансовые трудности.
Константин Меладзе продолжает зарабатывать в России
Тем не менее, даже несмотря на затяжную депрессию и эмиграцию, Меладзе продолжает зарабатывать деньги в России. Хотя он официально закрыл своё ИП, его компания ООО «Меладзе Мьюзик» продолжает показывать впечатляющие финансовые результаты. Так, по итогам 2024 года прибыль лейбла составила 85,3 миллиона рублей, что почти в пять раз больше, чем в 2023 году, когда доход был всего 16,7 миллиона.
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Дайана Хусинова