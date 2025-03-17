Удары судьбы Дмитрия Астрахана: потеря ребенка и смерть жены, как сейчас живет режиссер?

Дмитрий Астрахан (Фото: Instagram*@dmitry_astrahan)
Сегодня, 17 марта, свой день рождения отмечает Дмитрий Хананович Астрахан — советский и российский актёр театра и кино, режиссёр, сценарист, кинопродюсер и телеведущий. Ему исполняется 68 лет.
В своей работе режиссёр добился значительных успехов и завоевал признание публики. О творческом пути и личной жизни создателя фильма «Ты у меня одна» читайте в материале «Радио 1».
Дмитрий Астрахан появился на свет 17 марта 1957 года в городе Ленинграде в семье, которая растила уже четверых сыновей. Его отец, Ханан Маркович, и мать, Сусанна Марковна, родом из Белоруссии. Он родился в Борисове, а она — в Гомеле. В Северную столицу молодые люди приехали, чтобы получить образование. Здесь, на историческом факультете Ленинградского государственного университета, они и встретились.
Дмитрий в школе очень любил математику, старшие классы оканчивал в физико-математической школе. После получения аттестата последовало поступление в Ленинградский электротехнический институт. Только заканчивать его талантливый юноша не захотел и уже после своих 20 лет начал всё сначала в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии.
Дмитрий Астрахан (Фото: Instagram*@dmitry_astrahan)
Получив диплом режиссёра-постановщика, Дмитрий Хананович переехал в Свердловск, где занял должность главного режиссёра в Театре юного зрителя. Кроме того, он начал преподавать в местном театральном училище. Среди своих учениц он встретил свою супругу Ольгу Беляеву.
Спустя время молодая семья перебралась в Санкт-Петербург, где режиссёр продолжил работу в Ленинградском академическом Большом драматическом театре им. М. Горького. В 1991 году Астрахан впервые появился на большом экране, и это было сразу в двух ипостасях: он выступил режиссёром фильма «Изыди!» и сыграл в нём небольшую роль.
Фильм имел успех у публики, и новые шедевры не заставили себя ждать. Ленты «Ты у меня одна» и «Перекрёсток» последовали одна за одной и закрепили за Дмитрием Ханановичем статус хорошего режиссёра.
Ольга Беляева (Фото: скриншот т/п «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым)
Брак Дмитрия Ханановича с актрисой Ольгой Беляевой был счастливым. Жена родила режиссеру двоих детей. Первому ребенку врачи при рождении диагностировали неоперабельный порок сердца. Малыш смог прожить только 40 дней. Эта трагедия сильно сказалась на отношениях пары, и, несмотря на рождение второго ребенка, супруги все же разошлись.
В мае 2000 года произошла еще одна трагедия. В доме, где находились Ольга и сын Павел, произошло возгорание.
Павла медикам спасти удалось, а вот организм Ольги не выдержал. 21 мая 2000 года актриса скончалась в возрасте 35 лет.
Дмитрий и Павел Астрахан (Фото: скриншот т/п «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым)
Павел прошел сложное восстановление и множество пластических операций. Сейчас сыну режиссера уже более 30 лет. Он получил образование в одном из лучших музыкальных учебных заведений столицы — Институте имени А. Г. Шнитке. Павел — большой поклонник музыки. Он ведёт блог на платформе YouTube, где делится своими музыкальными творениями.
После пережитого Дмитрий Хананович тоже смог обрести свое счастье. Его второй женой стала балерина Мариинского театра Елена Громова. У супругов — пятеро совместных детей: четыре дочери, Мария, Наталья, Анна и Елизавета, и сын Виктор. Павел также воспитывался в новой большой семье.
В настоящее время Дмитрий Астрахан — известный и востребованный режиссёр. В его активе более 40 постановок, множество фильмов и сериалов.
В июне 2022 года Дмитрий Астрахан занял пост художественного руководителя Московского театра «Школа современной пьесы». В том же году он основал режиссёрскую мастерскую во Всероссийском государственном институте кинематографии имени С. А. Герасимова. Теперь он не только воспитывает своих детей, но и готовит молодые таланты для отечественного кинематографа.
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Детство
Дмитрий Астрахан появился на свет 17 марта 1957 года в городе Ленинграде в семье, которая растила уже четверых сыновей. Его отец, Ханан Маркович, и мать, Сусанна Марковна, родом из Белоруссии. Он родился в Борисове, а она — в Гомеле. В Северную столицу молодые люди приехали, чтобы получить образование. Здесь, на историческом факультете Ленинградского государственного университета, они и встретились.
Дмитрий в школе очень любил математику, старшие классы оканчивал в физико-математической школе. После получения аттестата последовало поступление в Ленинградский электротехнический институт. Только заканчивать его талантливый юноша не захотел и уже после своих 20 лет начал всё сначала в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии.
Творческий путь
Дмитрий Астрахан (Фото: Instagram*@dmitry_astrahan)
Получив диплом режиссёра-постановщика, Дмитрий Хананович переехал в Свердловск, где занял должность главного режиссёра в Театре юного зрителя. Кроме того, он начал преподавать в местном театральном училище. Среди своих учениц он встретил свою супругу Ольгу Беляеву.
Спустя время молодая семья перебралась в Санкт-Петербург, где режиссёр продолжил работу в Ленинградском академическом Большом драматическом театре им. М. Горького. В 1991 году Астрахан впервые появился на большом экране, и это было сразу в двух ипостасях: он выступил режиссёром фильма «Изыди!» и сыграл в нём небольшую роль.
Фильм имел успех у публики, и новые шедевры не заставили себя ждать. Ленты «Ты у меня одна» и «Перекрёсток» последовали одна за одной и закрепили за Дмитрием Ханановичем статус хорошего режиссёра.
Трагедия в семье
Ольга Беляева (Фото: скриншот т/п «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым)
Брак Дмитрия Ханановича с актрисой Ольгой Беляевой был счастливым. Жена родила режиссеру двоих детей. Первому ребенку врачи при рождении диагностировали неоперабельный порок сердца. Малыш смог прожить только 40 дней. Эта трагедия сильно сказалась на отношениях пары, и, несмотря на рождение второго ребенка, супруги все же разошлись.
В мае 2000 года произошла еще одна трагедия. В доме, где находились Ольга и сын Павел, произошло возгорание.
«Какие-то подонки подожгли дверь квартиры, в которой жили моя бывшая жена Оля и сын Паша. Едкий дым просочился в помещение. Оля спросонья не поняла, откуда исходит опасность, схватила ребенка на руки, выбежала из квартиры и… попала в огонь. Это дикая нелепость… Страшная драма… Судьба… Оля с Пашей получили серьезные ожоги. Оля со мной говорила после пожара. Я сразу же приехал в больницу. Тогда не могли спасать людей с такими тяжелыми ожогами», — делился режиссер на передаче «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым.
Павла медикам спасти удалось, а вот организм Ольги не выдержал. 21 мая 2000 года актриса скончалась в возрасте 35 лет.
Новая жизнь
Дмитрий и Павел Астрахан (Фото: скриншот т/п «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым)
Павел прошел сложное восстановление и множество пластических операций. Сейчас сыну режиссера уже более 30 лет. Он получил образование в одном из лучших музыкальных учебных заведений столицы — Институте имени А. Г. Шнитке. Павел — большой поклонник музыки. Он ведёт блог на платформе YouTube, где делится своими музыкальными творениями.
После пережитого Дмитрий Хананович тоже смог обрести свое счастье. Его второй женой стала балерина Мариинского театра Елена Громова. У супругов — пятеро совместных детей: четыре дочери, Мария, Наталья, Анна и Елизавета, и сын Виктор. Павел также воспитывался в новой большой семье.
«Это не большая заслуга. Большого ума не надо, таланта тоже. Всё, что надо, — согласие женщины и желание супруга. Шесть детей — не моя заслуга, а подвиг моей жены. Не давать женщине рожать — это неправильно», — цитирует Астрахана издание «Комсомольская правда».
В настоящее время Дмитрий Астрахан — известный и востребованный режиссёр. В его активе более 40 постановок, множество фильмов и сериалов.
В июне 2022 года Дмитрий Астрахан занял пост художественного руководителя Московского театра «Школа современной пьесы». В том же году он основал режиссёрскую мастерскую во Всероссийском государственном институте кинематографии имени С. А. Герасимова. Теперь он не только воспитывает своих детей, но и готовит молодые таланты для отечественного кинематографа.
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Елена Генералова