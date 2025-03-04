Изменила мужу и сдала единственного сына в интернат: Ларисе Лужиной 86 лет, как сейчас живет народная артистка РСФСР

4 марта 2025 года свой 86-й день рождения отмечает Лариса Анатольевна Лужина — икона советского кино, народная артистка РСФСР. За плечами актрисы — более 60 фильмов, всесоюзная слава и признание, но и множество жизненных испытаний: тяжелое детство в блокадном Ленинграде, потери близких, разочарования в любви и четыре неудачных брака. Каким был путь одной из самых знаменитых актрис советского кино, расскажет «Радио 1».