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Изменила мужу и сдала единственного сына в интернат: Ларисе Лужиной 86 лет, как сейчас живет народная артистка РСФСР

Лариса Лужина (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Лариса Лужина (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

4 марта 2025 года свой 86-й день рождения отмечает Лариса Анатольевна Лужина — икона советского кино, народная артистка РСФСР. За плечами актрисы — более 60 фильмов, всесоюзная слава и признание, но и множество жизненных испытаний: тяжелое детство в блокадном Ленинграде, потери близких, разочарования в любви и четыре неудачных брака. Каким был путь одной из самых знаменитых актрис советского кино, расскажет «Радио 1».

Блокада и голод: детство Ларисы Лужиной


Лариса Лужина родилась 4 марта 1939 года в Ленинграде в семье моряка Анатолия Шувалова и его жены Евгении. Когда началась Великая Отечественная война, ей было всего два года. Отец ушел на фронт и вскоре погиб.

«Папа был ополченцем, после начала войны остался защищать город. Получил ранение, его привезли домой. Но он умер не от раны, а от истощения. После его смерти мама нашла под его подушкой все кусочки хлеба, которые она ему пыталась скормить, чтобы поддержать силы. А он оставлял их мне, своей Ларочке. Вот это есть в памяти. Но блокада — больше память мамы», — рассказала актриса в беседе с «МК».

Мать с двумя дочерьми пережили первую блокадную зиму, но весной 1942-го их семья понесла страшные потери — умерли бабушка и старшая сестра Ларисы. Актриса признавалась, что мать в то время, чтобы спасти их с Ларисой, варила кожаные отцовские ремни.

Выжить им помогла эвакуация: по «Дороге жизни» их вывезли в Сибирь, в город Ленинск-Кузнецкий. Там четырехлетняя девочка впервые вышла на сцену — прочитала стихотворение на новогоднем утреннике. Возможно, уже тогда в ней пробудилась будущая актриса.

Лариса Лужина (кадр из фильма «Вертикаль»)

После войны семья переехала в Таллин, где Лариса окончила школу и всерьез увлеклась театром. Она активно занималась в драмкружке, мечтая о сцене. Однако первая попытка поступить в театральный ВУЗ в Ленинграде оказалась неудачной. Лужина вернулась в Таллин, где работала на заводе и в Доме моделей.

«Вертикаль» успеха: путь к всесоюзной славе


Судьбу Ларисы Лужиной решил счастливый случай. В 1959 году ее пригласили на эпизодическую роль в картине «Незваные гости», съемки которой проходили в Таллине. Там она познакомилась с будущей режиссеркой Лейдой Лайус, которая, впечатлившись Лужиной, показала ее фото своему педагогу — Сергею Герасимову.

Герасимов разглядел в ней потенциал и пригласил на пробы. А Лариса поразила мастера исполнением монолога из «Бесприданницы». Так она поступила во ВГИК и попала в знаменитую мастерскую Герасимова и Тамары Макаровой. Уже на втором курсе Лужина получила главную роль в фильме «На семи ветрах» Станислава Ростоцкого.

Лариса Лужина (кадр из фильма «На семи ветрах»)

Картина стала сенсацией: призы на фестивалях в Венеции и Польше, восторженные рецензии и настоящая всесоюзная популярность. В одночасье 22-летняя актриса проснулась знаменитой.

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За этой работой последовали роли в фильмах «Гонщики», «Золото», «Главный свидетель». Однако знаковым проектом для Лужиной стала легендарная «Вертикаль» — лента о покорителях гор, где ее партнером стал сам Владимир Высоцкий. По слухам, он был увлечен Лужиной и посвятил ей песню «Она была в Париже».

«Не было такого, чтобы он переступал какую-то границу. К тому же он дружил с моим мужем, поэтому у нас не могло быть ничего, кроме дружбы. Может, и были какие-то чувства с его стороны, Володя был очень любвеобильный. Но это все так же быстро проходило», — рассказала она.

Лариса Лужина (фото: РИА Новости /Виталий Белоусов)

Любовь, предательство и разводы: личная жизнь Лужиной


Пережила выкидыш


Первым мужем Ларисы Лужиной стал кинооператор Алексей Чардынин, с которым актриса прожила семь лет. Однако их брак разрушился после трагедии — Лариса пережила выкидыш, а повторять попытку родить категорически не хотела. Это стало камнем преткновения в их отношениях, ведь Чардынин мечтал о детях.

Со временем недопонимание между супругами превратилось в постоянные конфликты. В разгар очередной ссоры, Чардынин ударил жену, и Лужина приняла решение уйти.

«Чаще всего я вспоминаю именно Лешу. Это были студенческие годы, у нас была такая красивая влюбленность, жизнь в общежитии и прочее. К сожалению, расстояние любовь не укрепляет, а наоборот. Так получилось и с нами. Я около четырех лет работала в Германии, в Москву выбиралась изредка, а он работал здесь, мужчина красивый, девушки на него вешались», — рассказала артистка.

Ушла после предательства


Ее вторым мужем стал оператор Валерий Шувалов. В 1963 году у них родился сын Павел. Однако актриса признается, что предала мужа: актриса влюбилась в Владимира Гусакова и изменила мужу. Развод был неизбежен.

«Это было ужасно, я совершила предательство по отношению к Валерке и сыну, влюбилась в другого. Валера был близок мне. Он — отец моего единственного сына Павла», — призналась актриса.

Шувалов умер в 2020 году во время эпидемии коронавируса. Эта новость стала для Лужиной ударом. Она надеялась, что бывший супруг справится с болезнью, но судьба распорядилась иначе.

Валерий Шувалов (фото: РИА Новости / Ефремов)

После развода с Шуваловым Лужина встретила Владимира Гусакова и в погоне за новой любовью и карьерой отправила шестилетнего сына в интернат. Павел провел там два года, что стало серьезным ударом по их отношениям. Простить мать он так и не смог — их связь всегда оставалась холодной.

С Гусаковым актриса прожила почти десять лет, но в итоге он ушел к другой. Позже Лужина иронизировала, что карма настигла ее: предав Шувалова, она и сама оказалась обманутой.

Четвертый муж — игрок, проигравший все деньги


Последний, четвертый брак Лужиной с Вячеславом Матвеевым оказался самым тяжелым. Матвеев оказался зависимым от азартных игр: сначала он тайком брал деньги из семейного бюджета, а затем проигрывал все до последней копейки.

«Потом он начал играть. И вот это было самое страшное — тогда в стране появились автоматы ручные, эти самые "однорукие бандиты"», — рассказала актриса.

Лужина даже прятала деньги, чтобы заплатить актерам и купить билеты на спектакль. В итоге Матвеев ушел к другой женщине, оставив Лужину одну.

«25 лет вычеркнуто из жизни, но я сама виновата. Вот расплачиваюсь. А жила бы с Валерой Шуваловым, все было бы нормально. Но уже не вернуть ничего», — отметила Лужина а студии программы «Малахов».

Лариса Лужина (фото: кадр из программы «Малахов» на канале «Россия»)

Лариса Лужина сегодня


Несмотря на непростую личную жизнь, сейчас Лариса Лужина находит радость в общении с сыном и тремя внуками. С одним из них она даже недавно ездила в Италию.

«Думаю, Бог меня наказывает за предательство Валеры. Сегодня у меня нет человека, которому можно было довериться, есть только сын, которого я обожаю. Да и несмотря на четыре брака, той любви, о которой пишут в книжках, я никогда не испытывала», — считает она.


















Актриса продолжает работать: она играет в родном Театре-студии киноактера, участвует в антрепризах и часто бывает на творческих встречах и фестивалях.

Конечно, с возрастом появились и проблемы со здоровьем. В 2022 году Лужина столкнулась с сердечными недугами, из-за чего на время покинула сцену. Однако даже болезни не смогли ее остановить — актриса вернулась в театр и продолжает радовать зрителей своей игрой.

«Работа заставляет быть в форме. В основном езжу на кинофестивали, провожу творческие встречи. Туда приезжают артисты более молодого поколения. А среди молодежи и сам молодеешь», — рассказала артистка в интервью для «КП».

Лариса Лужина (фото: кадр из программы «Малахов» на канале «Россия»)

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Водит машину, скучает по детям и театру, не вспоминает мужа: как живёт Людмила Крылова, от которой Табаков ушёл к Зудиной?
04 марта 2025, 11:59

Людмила Крылова Фото: кадр из фильма «Брызги шампанского» Станислава Говорухина

Актриса Людмила Крылова посвятила 35 лет жизни Олегу Табакову, который в итоге ушёл к своей студентке Марине Зудиной.
Столкнувшись с предательством любимого человека, Крылова не потеряла интерес к жизни. Артистке 86 лет, а она до сих пор управляет автомобилем, общается с друзьями, любит книги, только лишь скучает по театру и сетует о том, что редко видится со своими детьми. Подробнее — в материале «Радио 1».

Людмила Крылова в молодости (Фото: РИА Новости/А. Воротынский)


Мнимое счастье и ложь супруга



С Олегом Табаковым Людмила Крылова познакомилась в конце 50-х, а их семейная жизнь началась в 1959 году в маленькой коммуналке на улице Правды в Москве. Через год после свадьбы в молодой семье родился сын Антон. В 1966 году на свет появилась дочь Александра.

Людмила Ивановна любила и верила супругу, а он, в свою очередь, оберегал семью от сплетен, касающихся его реальных и несуществующих романов.

Но спустя 25 лет брака Табаков влюбился по-настоящему и стал жить на две семьи. Людмила Крылова знала об отношениях мужа с Мариной Зудиной, но настолько его любила, что не решалась на откровенный разговор. Мало того, она боялась, что муж от неё уйдёт, что и произошло.

Вторая жена Олега Табакова Марина Зудина с сыном Павлом и дочерью Марией (Фото: ВКонтакте, @zudina_official)

Брак, который просуществовал 35 лет, рухнул в один момент. Сын Антон не поддержал отца и на долгие годы прервал с ним всякое общение. Дочь Александра не простила родителя до самой его смерти. А Людмила Крылова не хотела слышать имя супруга.

На похороны Олега Табакова актриса не пришла. Не было и дочери Александры, которая так и не простила измену отца.


Активная жизнь после выхода на пенсию



Людмила Ивановна уже давно на пенсии, с теплотой воспоминает работу в театре. Она много читает, встречается с друзьями.

Крылова до сих пор управляет автомобилем, несколько лет назад даже ездила в родную Кострому.

Светлана Коркошко, Людмила Крылова и Таисия Михолап в спектакле «Время женщин» (РИА Новости/Сергей Пятаков)

Дети давно живут отдельно от неё, у них уже есть свои семьи. Антон Табаков — медийная личность, Александра же давно оставила актёрскую профессию и сейчас ведёт закрытый образ жизни. Видятся родственники нечасто, от чего Людмила Ивановна сильно расстраивается.
«Единственное, что я хочу — это не быть для кого-то в тягость. Я хочу, чтобы моё время было не таким тяжёлым, как иногда бывает», — призналась однажды Крылова.

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Филипп Киркоров (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

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Филипп Киркоров (фото: Telegram @official_kirkorov)

Народный артист России Филипп Киркоров, комментируя NEWS.ru свою новую татуировку — голубя на шее, заявил, что она символизирует надежду на мир. Он также признался, что делать наколку было больно, так как шея — чувствительное место.
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«Может выйти на свободу до конца года»: Яна Поплавская огорчена приговором Блиновской
Яна Поплавская заявила, что Блиновская может выйти на свободу до конца года
04 марта 2025, 11:32

Яна Поплавская (Фото: Телеграм@the_yana_poplavskaya)

3 марта «Королеву марафонов» приговорили к пяти годам тюремного заключения. Тем не менее, немногие верят, что Елена Блиновская действительно проведет весь срок за решеткой.
Актриса Яна Поплавская выразила уверенность, что хитрая Блиновская может выйти на свободу гораздо раньше, всего через несколько месяцев.

Блиновской назначили пять лет за отмывание преступных доходов в размере 716,6 миллиона рублей и незаконный оборот платежных средств. Ей также назначен штраф в миллион рублей. Однако по основному обвинению — уклонению от уплаты налогов на сумму 906,6 миллиона рублей — суд ограничился только штрафом, от которого блогера сразу освободили из-за истечения срока давности, отметила Поплавская.

Самое интересное, что теоретически Елена Блиновская может выйти на свободу уже до конца текущего года.

«Для этого ей нужно будет через полгода подать заявление на условно-досрочное освобождение. К тому времени будет учтен срок, который она провела под домашним арестом и в СИЗО, что позволит ей подать такое ходатайство», — размышляет Яна Поплавская в своем блоге.

По мнению актрисы, Блиновская отделалась довольно легко и на самом деле смогла обмануть многих.

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Концерты Ирины Дубцовой в Сибири отменили из-за пропавшего организатора
04 марта 2025, 11:17

Фото: iStock/Anton Vierietin

В Сибири отменили все концерты Ирины Дубцовой по причине пропажи организатора, сама певица обвинила его в краже. Об этом пишет Mash.
По данным канала, концерты Дубцовой отменили в Искитиме, Юрге и Ленске. Певица пояснила, что организаторы мероприятий не смогли оплатить даже обратные билеты для артистки и ее команды.

По словам Дубцовой, она ничего не заработала и, напротив, ушла в минус, застряв в Мирном, откуда планировался перелет в Сибирь.

«Мы тут ни при чем вообще. Оборудования нет, организаторы говорят, что на это им нужно потратить 1,8 млн рублей, но к такому не готовы», — пояснила певица.

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