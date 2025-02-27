Изменял беременной жене и не участвует в жизни дочери: как сейчас живет Бари Алибасов-млашдий и от кого ждет второго ребенка

Бари Алибасов и Бари Алибасов-младший (РИА Новости / РИА Новости / Екатерина Чеснокова)
Сегодня 77-летний Бари Алибасов-старший редко появляется на публике, но его сын продолжает привлекать внимание общества. Креативный и эксцентричный Бари Алибасов-младший унаследовал от отца склонность к эпатажу. Однако его имя часто фигурирует не только в светских хрониках, но и в громких скандалах. О том, как живет Бари Алибасов-младший и что известно о его матери, расскажет «Радио 1».
Обвинение в мошенничестве: обманул пенсионерку
В конце прошлого года Алибасова-младшего заподозрили в мошенничестве. Переехав в Нижний Новгород, он решил приобрести жильё. Через агентство недвижимости он нашёл квартиру стоимостью около 5 миллионов рублей, но хозяйка, пенсионерка Гузель, согласилась продать её за 4 миллиона.
Во время сделки Алибасов-младший лично беседовал с Гузель. Он задавал ей вопросы о жизни, продаже квартиры, уточнял, всё ли у неё в порядке. В итоге женщина подписала документ, в котором подтвердила, что полностью осознаёт свои действия и не находится под чьим-либо влиянием.
«Я должен был убедиться, что все нормально, что человек просто хочет продать квартиру», — заявил Алибасов-младший.
Однако, получив деньги, она передала их мошенникам, а затем обратилась в полицию, заявив, что её обманули.
Бари Алибасов-младший (фото: Instagram* / @barialibasovjr)
В результате Бари Алибасов-младший оплатил 3 из 4 миллионов, но ключи так и не получил. Сейчас идёт расследование. Если сделку признают недействительной, он может не вернуть свои деньги вовсе или получать их небольшими частями из пенсии женщины. Сам он утверждает, что стал жертвой обмана.
«Мне страшно, я боюсь Бари Алибасова», — сказала Гузель в эфире «Пусть говорят» на Первом канале.
Личная жизнь Бари Алибасова-младшего
Как и его отец, Бари Алибасов-младший нередко становится героем скандальных ток-шоу. В 2018 году в эфире «Пусть говорят» он объявил о скором рождении дочери Амелии.
Её мать — телеведущая и продюсер Виолетта Гришина. Однако их семейная жизнь не сложилась. После расставания Гришина переехала с ребёнком в Дубай. По её словам, Алибасов-младший не только редко общается с дочерью, но и не спешит выплачивать алименты, положенные по закону.
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Сам он признаёт, что начал изменять жене ещё во время её беременности, но утверждает, что они заранее договорились о его полигамности. Однако терпеть это Гришина не стала. Однако Гришина не стала терпеть предательства и ушла.
Бари Алибасов-младший (фото: Instagram* / @barialibasovjr)
Следующая девушка, Мария Клюева, ушла уже по другой причине – по её словам, он поднимал на неё руку. Сейчас стало известно, что Бари Алибасов-младший вновь готовится стать отцом.
«Поводом для квартиры послужила любимая женщина, которая у меня сейчас уже на шестом месяце. Я переехал в Нижний из Москвы со всем своим бизнесом, чтобы меньше платить. В Нижнем одна из прелестных девчонок оказалась достаточно близкой мне и вот через две недели после знакомства организовали прекрасную доченьку, которую решили назвать Эммой. Уже посмотрели, сделали УЗИ», — рассказал он в шоу «Звезды сошлись» на НТВ.
Почему мама Алибасова-младшего в психбольнице
С подросткового возраста Бари Алибасов-младший жил с отцом в Москве. Его мать, Елена Уронич, была преданной фанаткой продюсера и считала рождение сына своей главной миссией. Однако её психическое состояние вызывало серьёзные опасения.
После рождения ребёнка она стала ревновать его к друзьям, не хотела ни с кем делить, а однажды даже напала с ножом. В результате её поместили в психиатрическую клинику, где она провела более 20 лет.
Несмотря на прошлое, сегодня она поддерживает отношения с сыном.
«После 20 лет, проведенных в психушке, и трех лет реабилитации в Москве она наконец-то чувствует себя полезной. Она моет полы, посуду», — сообщил наследник Алибасова.
Бари Алибасов-младший (фото: Instagram* / @barialibasovjr)
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